Будівельна компанія «Інвестор» зводить таунхауси під Луцьком. ФОТО*
Сьогодні, 16:51
У селі Струмівка, що під Луцьком, будівельна компанія «Інвестор» зводить будинки у житловому комплексі «Струмочок 2».
За два роки тут постане 118 таунхаусів та 9 котеджів, а також на території комплексу будуть багатоквартирні будинки на близько 140 осель, – пише Перший.
У ЖК «Струмочок 2» будуватимуть комфортні таунхауси площею 119 кв.м., 127 кв.м. та 130 кв.м.
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Стіни зводитимуть із червоної керамічної цегли, яка відзначається міцністю та довговічністю, гарною звукоізоляцією та хорошою теплопровідністю.
Фасад утеплюватимуть пінополістирольними плитами та мінеральною ватою. Крім того, встановлять металопластикові вікна з двокамерними склопакетами та енергозберігаючим склом, яке не пропускатиме холод взимку, а влітку допоможе зменшити витрати на кондиціонування.
Варто зауважити, що опалення у кожній оселі буде індивідувальне, а всі будинки – під’єднані до центрального водопостачання, каналізації та матимуть газопостачання.
Ці таунхауси – вдалий вибір для сімей з дітьми, адже у квартирах є по три-чотири кімнати, а у яких площа 119 кв.м. – ще й велика дитяча кімната.
У ЖК «Струмочок 2» для малечі біля будинків також облаштують територію під майданчик, футбольне та баскетбольне поле з біговими доріжками, посадять сквер, а ще планують робити приміщення з тренажерами та душовими кабінками.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Затишне житло у передмісті Луцька: «Інвестор» зводить сучасні таунхауси
До слова, на території житлового комплексу буде охорона та відеонагляд.
Наразі будівельна компанія продає 24 таунхауси, ціни на які будуть різнитися залежно від наповнення. Житло з чистовою стяжкою, гіпсовою штукатуркою, теплою підлогою коштує 450 $ за кв.м., а без них – 395 $ за кв.м.
За 100 % оплати діятиме знижка – 20 доларів на одному квадратному метрі. Якщо людина не може оплатити всю вартість, вона може відтермінувати платежі до червня 2020 року за умови, що сплатить перший внесок 25 %.
Якщо ви хочете мешкати в одному з цих таунхаусів, звертайтесь у відділ продажів за телефоном:
096 030 20 10
або ж за адресою:
м. Луцьк, вул. Коперника, 13в
Сайт: www.investor.lutsk.ua
Е-mail: [email protected]
Facebook: facebook.com/investorlutsk/
Instagram: bud.investor
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За два роки тут постане 118 таунхаусів та 9 котеджів, а також на території комплексу будуть багатоквартирні будинки на близько 140 осель, – пише Перший.
У ЖК «Струмочок 2» будуватимуть комфортні таунхауси площею 119 кв.м., 127 кв.м. та 130 кв.м.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Стильні таунхауси під Луцьком: «Інвестор» почав будівництво нового житлового комплексу. ФОТО
Стіни зводитимуть із червоної керамічної цегли, яка відзначається міцністю та довговічністю, гарною звукоізоляцією та хорошою теплопровідністю.
Фасад утеплюватимуть пінополістирольними плитами та мінеральною ватою. Крім того, встановлять металопластикові вікна з двокамерними склопакетами та енергозберігаючим склом, яке не пропускатиме холод взимку, а влітку допоможе зменшити витрати на кондиціонування.
Варто зауважити, що опалення у кожній оселі буде індивідувальне, а всі будинки – під’єднані до центрального водопостачання, каналізації та матимуть газопостачання.
Ці таунхауси – вдалий вибір для сімей з дітьми, адже у квартирах є по три-чотири кімнати, а у яких площа 119 кв.м. – ще й велика дитяча кімната.
У ЖК «Струмочок 2» для малечі біля будинків також облаштують територію під майданчик, футбольне та баскетбольне поле з біговими доріжками, посадять сквер, а ще планують робити приміщення з тренажерами та душовими кабінками.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Затишне житло у передмісті Луцька: «Інвестор» зводить сучасні таунхауси
До слова, на території житлового комплексу буде охорона та відеонагляд.
Наразі будівельна компанія продає 24 таунхауси, ціни на які будуть різнитися залежно від наповнення. Житло з чистовою стяжкою, гіпсовою штукатуркою, теплою підлогою коштує 450 $ за кв.м., а без них – 395 $ за кв.м.
За 100 % оплати діятиме знижка – 20 доларів на одному квадратному метрі. Якщо людина не може оплатити всю вартість, вона може відтермінувати платежі до червня 2020 року за умови, що сплатить перший внесок 25 %.
Якщо ви хочете мешкати в одному з цих таунхаусів, звертайтесь у відділ продажів за телефоном:
096 030 20 10
або ж за адресою:
м. Луцьк, вул. Коперника, 13в
Сайт: www.investor.lutsk.ua
Е-mail: [email protected]
Facebook: facebook.com/investorlutsk/
Instagram: bud.investor
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