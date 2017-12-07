Лучанам розповіли, як за кошти бюджету реалізувати свої плани





Так, на відкритій дискусії "Зроби місто кращим: стань ініціатором змін!", яка відбулася 28 серпня, були присутні чотири спеціалісти з різних міст України, які поділилися тонкощами та важливими деталями при подачі проектів на бюджет участі, - пише





"Сьогоднішній захід є нестандартним у рамках "Школи свідомого громадянина", адже це не зовсім public talk, це не обмін досвідом, а дискусія на важливу тему, яка стає популярною і набирає обертів у нашому місті – це бюджет участі. Цю тему та формат ми обрали, так як прагнемо розширювати напрямки проекту. І оскільки з вересня в нашій міські раді почне діяти такий проект, то я хочу, щоб це було публічно, доступно і всім зрозуміло. Мешканці Луцька мають бути поінформовані про те, які в них є можливості, і те, яким чином вони можуть вплинути на місто, свій двір. Зустріч проводиться для того, щоб кожен міг розібратись з такою на перший погляд складною і незрозумілою темою, щоб в подальшому втілювати свої ідеї у життя. Запрошено найкращих експертів – ці люди є спеціалістами в даній галузі. Вони розкажуть про всі тонкощі і особливості цього проекту. З власного досвіду поділяться секретами, на що потрібно звернути увагу, аби саме ваш проект став переможцем та був реалізований.", – розповіла про захід координаторка проекту Христина Назар.





Опісля вітального слова модераторки Галини Падалко, політолог Михайло Наход розповів про те, коли проект "Бюджет участі" почав діяти у Луцьку та чим він відрізняється від конкурсу "Громадських ініціатив", який діяв у Луцьку раніше.







Експерт з е-демократії, координатор проектів з е-демократії Програми EGAP Сергій Карелін розповів про програму, за допомогою якої буде відбуватися голосування за проекти "Бюджету участі", порівняв їх із тими, які застосовуються у світі та пояснив, що беручи участь у проекті, варто визначитися із пріоритетами і діяти у правильному напрямку.





Своєю чергою заступник начальника управління, начальник відділу громадського партнерства управління "Секретаріат ради" Львівської міської ради Орест Файфурка поділився із лучанами досвідом Львова та продемонстрував власні напрацювання. Чоловік заважив, що для учасників проекту розробили цінник, аби люди орієнтувалися, що вартість смітників може коливатися від 500 гривень до 10 тисяч. Тож у документації варто чітко прописувати, який смітник має бути встановлений. До того ж Орест Файфурка додав про важливість поширення інформації про проекти. Адже саме голосування реальних людей визначає чи буде реалізована ідея.







Щодо учасників проектів, начальник відділу переконаний, що ці люди стануть новими лідерами.



"Ці люди стають агентами змін і вони починають активніше використовувати інші форми громадської участі такі як громадські слухання, електронні петиції, місцеві ініціативи. Фактично таким чином створюються коло нових лідерів, які зможуть дійсно творити зміни у своєму місті", - зауважив Файфурка.



Особливості того, як діє проект бюджету участі у Луцьку розповіла заступник начальника відділу інвестиційної політики департаменту економічної політики Луцької міської ради Юлія Євпак.





Вона зауважила, що це надає можливість кожному мешканцю брати участь в розподілі коштів місцевого бюджету, пропонуючи проекти, які будуть реалізовані міською владою наступного року. Це демократичний процес, який допомагає громадянам змінювати власне місто, мікрорайон, двір, вулицю на краще. Цьогоріч максимальна вартість одного проекту становитиме 250 000 гривень.



Юлія Євпак розповіла про умови проекту, який стартує вже 1 вересня, додала як варто подавати ідеї, як повинна виглядати інформаційна кампанія, як триватиме розгляд і перевірка проектів, як здійснюватиметься голосування, визначення переможців та реалізація проекту. Усі ці дані можна знайти







"Подавати проекти цього року можна на все. Ми зробили, аби абсолютно вся тематика, яка тільки існує і яку ми відкидали в ініціативах, щоб була. Тобто це й заходи, й інфраструктурні проекти. Ви можете подавати на все", – проанонсувала Юлія Євпак усім охочим лучанам, які мріють втілити свою ідею в життя.



Депутат Білгород-Дністровської міської ради, голова Громадської організації Центр громадянських ініціатив "ТІРА" Юлія Федорова поділилася секретами того, де взяти ідею для того, аби взяти участь у проекті.



Вона порадила озиратися навколо, розмовляти з друзями і близькими аби дізнатися, на що вони скаржаться чи про що мріють. Варто також придивлятися до мам із дітьми і людей похилого віку, адже міське середовище створює найбільше труднощів саме для них.



Аби популяризувати свій проект депутатка порадила обговорювати його в колективах, в місцях проживання, масових зібрань. Також варто долучити до цього телебачення, інтернет, соціальні мережі, радіо, газети, зовнішню рекламу та різноманітні розсилки.



"Один мій колега намагався подати ідею клуба для людей поважного віку. Він проживає у мікрорайоні, де якраз розміщені старі будинки, в яких живуть більш дорослі люди. Ми з ним ходили й опитували цих людей, адже він хотів щось зробити для них. От ми приходили й запитували: "А що ви хочете?". А нам відповідали: "Ми нічого не хочемо, нам добре тут. Ми ввечері серіал подивимося, із внуками посиділи, ми нічого не хочемо". Тобто не можна людей силою зробити щасливими", – розповіла історію Юлія Федрова, якою хотіла донести лучанам, що варто робити тільки такі проекти, які необхідні людям.





Опісля виступів спікерів, містяни мали змогу з ними поспілкуватися та поставити свої запитання.





Нині ж лічені дні залишися до того, коли проект "Бюджет участі" розпочнеться у Луцьку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку в рамках проекту "Школа свідомого громадянина", що організовує Громадянський Рух "СВІДОМІ", відбувся захід, де активним містянам розповіли, як реалізувати свої ідеї за кошти з міського бюджету.Так, на відкритій дискусії "Зроби місто кращим: стань ініціатором змін!", яка відбулася 28 серпня, були присутні чотири спеціалісти з різних міст України, які поділилися тонкощами та важливими деталями при подачі проектів на бюджет участі, - пише Конкурент "Сьогоднішній захід є нестандартним у рамках "Школи свідомого громадянина", адже це не зовсім public talk, це не обмін досвідом, а дискусія на важливу тему, яка стає популярною і набирає обертів у нашому місті – це бюджет участі. Цю тему та формат ми обрали, так як прагнемо розширювати напрямки проекту. І оскільки з вересня в нашій міські раді почне діяти такий проект, то я хочу, щоб це було публічно, доступно і всім зрозуміло. Мешканці Луцька мають бути поінформовані про те, які в них є можливості, і те, яким чином вони можуть вплинути на місто, свій двір. Зустріч проводиться для того, щоб кожен міг розібратись з такою на перший погляд складною і незрозумілою темою, щоб в подальшому втілювати свої ідеї у життя. Запрошено найкращих експертів – ці люди є спеціалістами в даній галузі. Вони розкажуть про всі тонкощі і особливості цього проекту. З власного досвіду поділяться секретами, на що потрібно звернути увагу, аби саме ваш проект став переможцем та був реалізований.", – розповіла про захід координаторка проектуОпісля вітального слова модераторки, політологрозповів про те, коли проект "Бюджет участі" почав діяти у Луцьку та чим він відрізняється від конкурсу "Громадських ініціатив", який діяв у Луцьку раніше.Експерт з е-демократії, координатор проектів з е-демократії Програми EGAPрозповів про програму, за допомогою якої буде відбуватися голосування за проекти "Бюджету участі", порівняв їх із тими, які застосовуються у світі та пояснив, що беручи участь у проекті, варто визначитися із пріоритетами і діяти у правильному напрямку.Своєю чергою заступник начальника управління, начальник відділу громадського партнерства управління "Секретаріат ради" Львівської міської радиподілився із лучанами досвідом Львова та продемонстрував власні напрацювання. Чоловік заважив, що для учасників проекту розробили цінник, аби люди орієнтувалися, що вартість смітників може коливатися від 500 гривень до 10 тисяч. Тож у документації варто чітко прописувати, який смітник має бути встановлений. До того ж Орест Файфурка додав про важливість поширення інформації про проекти. Адже саме голосування реальних людей визначає чи буде реалізована ідея.Щодо учасників проектів, начальник відділу переконаний, що ці люди стануть новими лідерами."Ці люди стають агентами змін і вони починають активніше використовувати інші форми громадської участі такі як громадські слухання, електронні петиції, місцеві ініціативи. Фактично таким чином створюються коло нових лідерів, які зможуть дійсно творити зміни у своєму місті", - зауважив Файфурка.Особливості того, як діє проект бюджету участі у Луцьку розповіла заступник начальника відділу інвестиційної політики департаменту економічної політики Луцької міської радиВона зауважила, що це надає можливість кожному мешканцю брати участь в розподілі коштів місцевого бюджету, пропонуючи проекти, які будуть реалізовані міською владою наступного року. Це демократичний процес, який допомагає громадянам змінювати власне місто, мікрорайон, двір, вулицю на краще. Цьогоріч максимальна вартість одного проекту становитиме 250 000 гривень.Юлія Євпак розповіла про умови проекту, який стартує вже 1 вересня, додала як варто подавати ідеї, як повинна виглядати інформаційна кампанія, як триватиме розгляд і перевірка проектів, як здійснюватиметься голосування, визначення переможців та реалізація проекту. Усі ці дані можна знайти ТУТ "Подавати проекти цього року можна на все. Ми зробили, аби абсолютно вся тематика, яка тільки існує і яку ми відкидали в ініціативах, щоб була. Тобто це й заходи, й інфраструктурні проекти. Ви можете подавати на все", – проанонсувала Юлія Євпак усім охочим лучанам, які мріють втілити свою ідею в життя.Депутат Білгород-Дністровської міської ради, голова Громадської організації Центр громадянських ініціатив "ТІРА"поділилася секретами того, де взяти ідею для того, аби взяти участь у проекті.Вона порадила озиратися навколо, розмовляти з друзями і близькими аби дізнатися, на що вони скаржаться чи про що мріють. Варто також придивлятися до мам із дітьми і людей похилого віку, адже міське середовище створює найбільше труднощів саме для них.Аби популяризувати свій проект депутатка порадила обговорювати його в колективах, в місцях проживання, масових зібрань. Також варто долучити до цього телебачення, інтернет, соціальні мережі, радіо, газети, зовнішню рекламу та різноманітні розсилки."Один мій колега намагався подати ідею клуба для людей поважного віку. Він проживає у мікрорайоні, де якраз розміщені старі будинки, в яких живуть більш дорослі люди. Ми з ним ходили й опитували цих людей, адже він хотів щось зробити для них. От ми приходили й запитували: "А що ви хочете?". А нам відповідали: "Ми нічого не хочемо, нам добре тут. Ми ввечері серіал подивимося, із внуками посиділи, ми нічого не хочемо". Тобто не можна людей силою зробити щасливими", – розповіла історію Юлія Федрова, якою хотіла донести лучанам, що варто робити тільки такі проекти, які необхідні людям.Опісля виступів спікерів, містяни мали змогу з ними поспілкуватися та поставити свої запитання.Нині ж лічені дні залишися до того, коли проект "Бюджет участі" розпочнеться у Луцьку.

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