У Луцьку скасували рішення про знесення кіосків на Замковій
Сьогодні, 16:12
У Луцьку скасували рішення виконавчого комітету про знесення кіосків на вулиці Замковій.
Про це йшлося у середу, 29 серпня, під час сесії Луцької міської ради.
Депутат Олександр Козлюк повідомив, що було прийнято рішення про демонтаж тимчасових споруд на вулиці Замковій, які мало демонтувати «МТС-Агросервіс».
«МТС-Агросервіс раніше незаконно займав землі, здавав в оренду кіоски, але самі тимчасові споруди не належать підприємству, вони належать підприємцям. Треба скасувати рішення виконкому», - зауважив він.
Натомість Алла Надточій обурилася, що документи готують з помилками і потім за них голосують.
У підсумку, депутати підтримали проект рішення про скасування демонтажу.
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Про це йшлося у середу, 29 серпня, під час сесії Луцької міської ради.
Депутат Олександр Козлюк повідомив, що було прийнято рішення про демонтаж тимчасових споруд на вулиці Замковій, які мало демонтувати «МТС-Агросервіс».
«МТС-Агросервіс раніше незаконно займав землі, здавав в оренду кіоски, але самі тимчасові споруди не належать підприємству, вони належать підприємцям. Треба скасувати рішення виконкому», - зауважив він.
Натомість Алла Надточій обурилася, що документи готують з помилками і потім за них голосують.
У підсумку, депутати підтримали проект рішення про скасування демонтажу.
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