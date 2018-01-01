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У Луцьку скасували рішення про знесення кіосків на Замковій

У Луцьку скасували рішення про знесення кіосків на Замковій
У Луцьку скасували рішення виконавчого комітету про знесення кіосків на вулиці Замковій.

Про це йшлося у середу, 29 серпня, під час сесії Луцької міської ради.

Депутат Олександр Козлюк повідомив, що було прийнято рішення про демонтаж тимчасових споруд на вулиці Замковій, які мало демонтувати «МТС-Агросервіс».

«МТС-Агросервіс раніше незаконно займав землі, здавав в оренду кіоски, але самі тимчасові споруди не належать підприємству, вони належать підприємцям. Треба скасувати рішення виконкому», - зауважив він.

Натомість Алла Надточій обурилася, що документи готують з помилками і потім за них голосують.

У підсумку, депутати підтримали проект рішення про скасування демонтажу.

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Теги: замок, кіоск, Луцьк
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