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У харківському метро чоловік з ножем накинувся на жінку

У харківському метро чоловік з ножем накинувся на жінку
У харківському метрополітені невідомий чоловік порізав жінку.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції області, передає ТСН.

"Подія сталася 28 серпня близько 21:50 на платформі станції "Держпром", - йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, між зловмисником та потерпілою виник конфлікт, під час якого чоловік вдарив її ножем.

Унаслідок нападу жінку з різаною раною плеча доправили до однієї з лікарень міста.

Наразі працівники поліції намагаються встановити особу та місцеперебування зловмисника, інформація про інцидент внесена до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень відділу поліції в метрополітені, вирішується питання щодо кваліфікації події за Кримінальним кодексом України.

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Теги: різанина, поранення, Харків, метро
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