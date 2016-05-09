У харківському метро чоловік з ножем накинувся на жінку





Про це повідомили у відділі комунікації поліції області, передає



"Подія сталася 28 серпня близько 21:50 на платформі станції "Держпром", - йдеться у повідомленні.



За попередніми даними, між зловмисником та потерпілою виник конфлікт, під час якого чоловік вдарив її ножем.



Унаслідок нападу жінку з різаною раною плеча доправили до однієї з лікарень міста.



Наразі працівники поліції намагаються встановити особу та місцеперебування зловмисника, інформація про інцидент внесена до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень відділу поліції в метрополітені, вирішується питання щодо кваліфікації події за Кримінальним кодексом України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У харківському метрополітені невідомий чоловік порізав жінку.Про це повідомили у відділі комунікації поліції області, передає ТСН "Подія сталася 28 серпня близько 21:50 на платформі станції "Держпром", - йдеться у повідомленні.За попередніми даними, між зловмисником та потерпілою виник конфлікт, під час якого чоловік вдарив її ножем.Унаслідок нападу жінку з різаною раною плеча доправили до однієї з лікарень міста.Наразі працівники поліції намагаються встановити особу та місцеперебування зловмисника, інформація про інцидент внесена до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень відділу поліції в метрополітені, вирішується питання щодо кваліфікації події за Кримінальним кодексом України.

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