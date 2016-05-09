У харківському метро чоловік з ножем накинувся на жінку
Сьогодні, 16:25
У харківському метрополітені невідомий чоловік порізав жінку.
Про це повідомили у відділі комунікації поліції області, передає ТСН.
"Подія сталася 28 серпня близько 21:50 на платформі станції "Держпром", - йдеться у повідомленні.
За попередніми даними, між зловмисником та потерпілою виник конфлікт, під час якого чоловік вдарив її ножем.
Унаслідок нападу жінку з різаною раною плеча доправили до однієї з лікарень міста.
Наразі працівники поліції намагаються встановити особу та місцеперебування зловмисника, інформація про інцидент внесена до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень відділу поліції в метрополітені, вирішується питання щодо кваліфікації події за Кримінальним кодексом України.
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Про це повідомили у відділі комунікації поліції області, передає ТСН.
"Подія сталася 28 серпня близько 21:50 на платформі станції "Держпром", - йдеться у повідомленні.
За попередніми даними, між зловмисником та потерпілою виник конфлікт, під час якого чоловік вдарив її ножем.
Унаслідок нападу жінку з різаною раною плеча доправили до однієї з лікарень міста.
Наразі працівники поліції намагаються встановити особу та місцеперебування зловмисника, інформація про інцидент внесена до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень відділу поліції в метрополітені, вирішується питання щодо кваліфікації події за Кримінальним кодексом України.
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