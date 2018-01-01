На Волині поліцейські знайшли велику плантацію конопель. ФОТО
Сьогодні, 16:44
Поблизу села Скулин Ковельського району правоохоронці виявили понад 8 тисяч рослин конопель.
Наразі правоохоронці встановлюють осіб, причетних до незаконної діяльності, - інформує ГУНП у Волинській області.
Виявлені рослини поліцейські вилучили та направили в науково дослідний експертно-криміналістичний центр Волинської області.
Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 310 (посів або вирощування снотворного маку чи конопель ) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Наразі правоохоронці встановлюють осіб, причетних до незаконної діяльності, - інформує ГУНП у Волинській області.
Виявлені рослини поліцейські вилучили та направили в науково дослідний експертно-криміналістичний центр Волинської області.
Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 310 (посів або вирощування снотворного маку чи конопель ) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На Волині поліцейські знайшли велику плантацію конопель. ФОТО
Сьогодні, 16:44
У харківському метро чоловік з ножем накинувся на жінку
Сьогодні, 16:25