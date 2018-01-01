На Волині поліцейські знайшли велику плантацію конопель. ФОТО





Наразі правоохоронці встановлюють осіб, причетних до незаконної діяльності, - інформує ГУНП у Волинській області.



Виявлені рослини поліцейські вилучили та направили в науково дослідний експертно-криміналістичний центр Волинської області.



Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 310 (посів або вирощування снотворного маку чи конопель ) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поблизу села Скулин Ковельського району правоохоронці виявили понад 8 тисяч рослин конопель.Наразі правоохоронці встановлюють осіб, причетних до незаконної діяльності, - інформує ГУНП у Волинській області.Виявлені рослини поліцейські вилучили та направили в науково дослідний експертно-криміналістичний центр Волинської області.Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 310 (посів або вирощування снотворного маку чи конопель ) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.

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