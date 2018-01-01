вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині поліцейські знайшли велику плантацію конопель. ФОТО

На Волині поліцейські знайшли велику плантацію конопель. ФОТО
Поблизу села Скулин Ковельського району правоохоронці виявили понад 8 тисяч рослин конопель.

Наразі правоохоронці встановлюють осіб, причетних до незаконної діяльності, - інформує ГУНП у Волинській області.

Виявлені рослини поліцейські вилучили та направили в науково дослідний експертно-криміналістичний центр Волинської області.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 310 (посів або вирощування снотворного маку чи конопель ) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.






Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: конопля
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Режим тирана: на Волині звільнили скандальну директорку школи
На Волині 24-річний фельдшер двічі приймав пологи у дорозі. ВІДЕО
Повідомили подробиці отруєння людей у луцькому кафе
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Будівельна компанія «Інвестор» зводить таунхауси під Луцьком. ФОТО*
Сьогодні, 16:51
На Волині поліцейські знайшли велику плантацію конопель. ФОТО
Сьогодні, 16:44
«Спіть спокійно, Герої»: волиняни згадують трагедію під Іловайськом
Сьогодні, 16:41
На Волині конфісковані автомобілі безкоштовно передали військовим та рятувальникам
Сьогодні, 16:30
У харківському метро чоловік з ножем накинувся на жінку
Сьогодні, 16:25
Схожі новини
Волинянин вирощував коноплю у теплиці Волинянин вирощував коноплю у теплиці
15 серпень, 12:01
У волинянина вдома знайшли коноплю У волинянина вдома знайшли коноплю
03 серпень, 11:33
На Волині жінка на городі вирощувала коноплю На Волині жінка на городі вирощувала коноплю
24 липень, 11:17
«Спалився»: поліцейські вилучили у студента майже півкілограма коноплі «Спалився»: поліцейські вилучили у студента майже півкілограма коноплі
08 червень, 14:44
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Будівельна компанія «Інвестор» зводить таунхауси під Луцьком. ФОТО*
Сьогодні, 16:51
 0
На Волині поліцейські знайшли велику плантацію конопель. ФОТО
Сьогодні, 16:44
 0
«Спіть спокійно, Герої»: волиняни згадують трагедію під Іловайськом
Сьогодні, 16:41
 0
На Волині конфісковані автомобілі безкоштовно передали військовим та рятувальникам
Сьогодні, 16:30
 0
У харківському метро чоловік з ножем накинувся на жінку
Сьогодні, 16:25
 0
Медіа
відео
1/8