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У луцькому дворі діти граюся впритул до дороги. ВІДЕО

У луцькому дворі діти граюся впритул до дороги. ВІДЕО
У луцькому дворі діти змушені гратися впритул до проїжджої частини.

Із такою інформацією до нас звернулися мешканці будинку, що на проспекті Відродження, 51, - йдеться у сюжеті Суспільного Волині.

Батьки кажуть, що такі небезпечні розваги у них через те, що невеличкий ігровий майданчик у дворі з усіх сторін затиснутий проїжджою частиною.

Дитячий острівок не вміщає усіх охочих погратися — малюки виходять на дорогу.

Детальніше - у сюжеті.


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Теги: діти, благоустрій, майданчик, безпека
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