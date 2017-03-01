У луцькому дворі діти граюся впритул до дороги. ВІДЕО

У луцькому дворі діти змушені гратися впритул до проїжджої частини.Із такою інформацією до нас звернулися мешканці будинку, що на проспекті Відродження, 51, - йдеться у сюжеті Суспільного Волині.Батьки кажуть, що такі небезпечні розваги у них через те, що невеличкий ігровий майданчик у дворі з усіх сторін затиснутий проїжджою частиною.Дитячий острівок не вміщає усіх охочих погратися — малюки виходять на дорогу.Детальніше - у сюжеті.