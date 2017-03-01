У луцькому дворі діти граюся впритул до дороги. ВІДЕО
Сьогодні, 17:10
У луцькому дворі діти змушені гратися впритул до проїжджої частини.
Із такою інформацією до нас звернулися мешканці будинку, що на проспекті Відродження, 51, - йдеться у сюжеті Суспільного Волині.
Батьки кажуть, що такі небезпечні розваги у них через те, що невеличкий ігровий майданчик у дворі з усіх сторін затиснутий проїжджою частиною.
Дитячий острівок не вміщає усіх охочих погратися — малюки виходять на дорогу.
Детальніше - у сюжеті.
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Із такою інформацією до нас звернулися мешканці будинку, що на проспекті Відродження, 51, - йдеться у сюжеті Суспільного Волині.
Батьки кажуть, що такі небезпечні розваги у них через те, що невеличкий ігровий майданчик у дворі з усіх сторін затиснутий проїжджою частиною.
Дитячий острівок не вміщає усіх охочих погратися — малюки виходять на дорогу.
Детальніше - у сюжеті.
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