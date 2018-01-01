У центрі Луцька продадуть «Планету»
Сьогодні, 17:15
У Луцьку приміщення колишнього магазину «Планета», що на проспекті Волі, 8 продадуть.
Про це йшлося у середу, 29 серпня, під час сесії Луцької міської ради.
Приміщення має площу 89,4 метри квадратні і його звільнили ще у лютому.
Магазин «Планета» продадуть на аукціоні через платформу ProZorro.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: «Залишити не можна, продати»: луцьку «Освіту» пустять з молотка
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося у середу, 29 серпня, під час сесії Луцької міської ради.
Приміщення має площу 89,4 метри квадратні і його звільнили ще у лютому.
Магазин «Планета» продадуть на аукціоні через платформу ProZorro.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: «Залишити не можна, продати»: луцьку «Освіту» пустять з молотка
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На Волині зловили браконьєрів
Сьогодні, 17:53
У центрі Луцька продадуть «Планету»
Сьогодні, 17:15
У луцькому дворі діти граюся впритул до дороги. ВІДЕО
Сьогодні, 17:10
У Луцьку «забракували» будівництво торгово-офісного центру
Сьогодні, 17:08