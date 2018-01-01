У центрі Луцька продадуть «Планету»





Про це йшлося у середу, 29 серпня, під час сесії Луцької міської ради.



Приміщення має площу 89,4 метри квадратні і його звільнили ще у лютому.



Магазин «Планета» продадуть на аукціоні через платформу ProZorro.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку приміщення колишнього магазину «Планета», що на проспекті Волі, 8 продадуть.Про це йшлося у середу, 29 серпня, під час сесії Луцької міської ради.Приміщення має площу 89,4 метри квадратні і його звільнили ще у лютому.Магазин «Планета» продадуть на аукціоні через платформу ProZorro.

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