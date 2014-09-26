У Луцьку «червоного ката» позбавили звання почесного громадянина міста
Сьогодні, 17:44
Радянського партизана Антона Бринського позбавили звання «Почесний громадянин Луцька».
Про це йшлося у середу, 29 серпня, під час сесії Луцької міської ради.
«Рішення про присвоєння звання було прийнято за часів радянської окупації. Це не просто радянський воїн, який у лавах червоної армії. Це «кегебіст», який проводив розвідувальну роботу. Багато спецоперацій були спрямовані проти ОУН-УПА, ряд акцій спричинив загострення українсько-польського конфлікту», - розповів депутат Павло Данильчук.
Секретар міської ради Григорій Пустовіт зачитав висновок юридичного департаменту. У ньому йдеться про те, що звання «Почесний громадянин Луцька» не можна відібрати, адже потрібно, щоб було документальне підтвердження фактів поведінки, яка дискредитує це звання.
«Є багато джерел історії з приводу його діяльності. Що ще має бути? Рішення суду? Якби Сталін був почесним громадянином, то ми б теж його не позбавили? У нас на одній стіні висять фото хлопців, які загинули у війні з Росією, а на іншій – фото людини, яка ненавиділа країну», - наголосив Микола Федік.
Григорій Пустовіт додав, що у Луцьку була вулиця Бринського, котру перейменували.
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«У витоків українсько-польського протистояння стояв пан Бринський. Така людина не має право носити це звання за те, що він знищував польські села, українські села», - заявив він.
Обранці громади підтримали проект рішення.
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Про це йшлося у середу, 29 серпня, під час сесії Луцької міської ради.
«Рішення про присвоєння звання було прийнято за часів радянської окупації. Це не просто радянський воїн, який у лавах червоної армії. Це «кегебіст», який проводив розвідувальну роботу. Багато спецоперацій були спрямовані проти ОУН-УПА, ряд акцій спричинив загострення українсько-польського конфлікту», - розповів депутат Павло Данильчук.
Секретар міської ради Григорій Пустовіт зачитав висновок юридичного департаменту. У ньому йдеться про те, що звання «Почесний громадянин Луцька» не можна відібрати, адже потрібно, щоб було документальне підтвердження фактів поведінки, яка дискредитує це звання.
«Є багато джерел історії з приводу його діяльності. Що ще має бути? Рішення суду? Якби Сталін був почесним громадянином, то ми б теж його не позбавили? У нас на одній стіні висять фото хлопців, які загинули у війні з Росією, а на іншій – фото людини, яка ненавиділа країну», - наголосив Микола Федік.
Григорій Пустовіт додав, що у Луцьку була вулиця Бринського, котру перейменували.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: У Луцьку пропонують позбавити звання почесного громадянина «червоного ката»
«У витоків українсько-польського протистояння стояв пан Бринський. Така людина не має право носити це звання за те, що він знищував польські села, українські села», - заявив він.
Обранці громади підтримали проект рішення.
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