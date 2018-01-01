На Волині зловили браконьєрів





Про це інформує Любешівське відділення поліції ГУНП у Волинській області.



Так, 28 серпня, правоохоронці в ході рейду перевірили річки Стохід, Коростинка, Дольське озеро та озеро Шині. В результаті перевірки виявили 5 фактів вилову риби за допомогою заборонених знарядь, а саме сітками.



На порушників складено адміністративні протоколи за ч. 4 ст. 85 КУпАП (грубе порушення правил рибальства).

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