На Волині зловили браконьєрів
Сьогодні, 17:53
У Любешівському районі виявили браконьєрів, які сітками ловили рибу.
Про це інформує Любешівське відділення поліції ГУНП у Волинській області.
Так, 28 серпня, правоохоронці в ході рейду перевірили річки Стохід, Коростинка, Дольське озеро та озеро Шині. В результаті перевірки виявили 5 фактів вилову риби за допомогою заборонених знарядь, а саме сітками.
На порушників складено адміністративні протоколи за ч. 4 ст. 85 КУпАП (грубе порушення правил рибальства).
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Про це інформує Любешівське відділення поліції ГУНП у Волинській області.
Так, 28 серпня, правоохоронці в ході рейду перевірили річки Стохід, Коростинка, Дольське озеро та озеро Шині. В результаті перевірки виявили 5 фактів вилову риби за допомогою заборонених знарядь, а саме сітками.
На порушників складено адміністративні протоколи за ч. 4 ст. 85 КУпАП (грубе порушення правил рибальства).
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