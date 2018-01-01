Шацька районна лікарня отримала сучасну діагностичну техніку від клієнтів ПриватБанку*

Уже традиційно клієнти ПриватБанку через всеукраїнський благодійний фонд ПриватБанку “Допомагати просто!” тішать волинські медичні заклади новою технікою.Цього разу завдяки небайдужим клієнтам фінансової установи вдалося придбати сучасне обладнання для Шацької районної лікарні.Запорука успішного лікування - якісна діагностика. Бувають випадки, коли рахунок йде на години - аналіз крові та клінічну картину медики повинні бачити якомога швидше. Точні і швидкі аналізи дозволяє отримати сучасна техніка. Саме такі прилади всеураїнський благодійний фонд ПриватБанку “Допомагати просто!” придбав для Шацької районної лікарні. Загальна вартість обладнання становить 486 тисяч гривень.Гематологічний аналізатор - це прилад для вивчення клітин крові. Він повністю автоматичний і дозволяє з високою точністю обробляти зразки крові, аналізувати їх за двадцятьма параметрами, зберігати результати у вбудованій пам’яті та роздруковувати їх. Лічильник лейкоцитарної формули крові - пристрій для підрахунку елементів крові, визначення лейкоцитарної формули, кількості еритроцитів тощо. Напівавтоматичний біохімічний аналізатор - призначений для визначення концентрації біохімічних речовин крові. У комплекті до нього - набір реагентів для проведення аналізів. Окрім апаратури для досліджень крові, лікарня отримала обладнання для обстеження наймолодших пацієнтів: двоє ваг для новонароджених та два ростоміри для немовлят.“Це ще не все обладнання, яке отримає Шацька районна лікарня. Уже найближчим часом у медзаклад поставлять високоточний аналізатор електролітів та комплект реагентів до нього. Ми розуміємо, що ефективне лікування неможливе без точної діагностики. Тому фонд “Допомагати просто!” з радістю дарує це обладнання лікарні в надії, що з його допомогою медики зможуть врятувати не одне життя”, - зазначив директор Північно-Західного регіонального управління ПриватБанкуШацька районна лікарня - медзаклад, який обслуговує жителів курортного району. Хоч жителів тут небагато, але за рахунок відпочивальників пацієнтів буває чимало, а тому якісне діагностичне обладнання - необхідність для лікарні такого рівня.“Це дуже потрібне обладнання для нашої лікарні. Аналізи - це те, без чого не обійтися в лікуванні. Тому ми дуже вдячні клієнтам ПриватБанку, завдяки яким цей подарунок став можливим”, - зазначила головний лікар Шацької районної лікарніШацька районна лікарня і місцевий центр медико-санітарної допомоги об’єднані одним приміщенням. Це зробили не тільки для зручності - а й в цілях економії, адже районна медицина - сфера, у якій бюджетні ресурси завжди обмежені.“Ми економимо, намагаємося залучати кошти. Головне - що жителі і гості району отримували якісні медичні послуги. Тож для нас дуже приємно, що благодійний фонд ПриватБанку звернув увагу саме на наш заклад і подарував таке коштовне обладнання”, - зауважив голова Шацької районної ради Сергій Карпук.“Клієнти ПриватБанку - фантастичні. Тільки за півроку осяг допомоги від фонду склав 16 мільйонів гривень, і люди продовжують перераховувати кошти на благодійність. Медичні заклади Волинської області отримали обладнання майже на 2,5 мільйона гривень. Тільки цього року з приємною місією ми побували в обласній дитячій лікарні, Луцькому пологовому будинку. Попереду ще багато добрих справ, які нам вдається робити завдяки клієнтам ПриватБанку. І ми щиро вдячні їм за небайдужість”, - наголосив Юрій Войтенко.Зауважимо, що благодійні внески можна здійснити на сайті фонду blago.pb.ua, у Приват24, або ж у будь-якому банкоматі чи терміналі ПриватБанку.