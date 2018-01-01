Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 30 серпня





У Луцьку, Ковелі, Маневичах, Любешові, Володимирі-Волинському, Світязі опадів не передбачається за даними Sinoptik.ua.



Температура повітря вночі до +9…+12 градусів, удень – +22…+24.



Вітер південний, східний і південно-східний, 1-5 м/с.



У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями — дощ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У четвер у Волинській області очікується мінлива хмарність.У Луцьку, Ковелі, Маневичах, Любешові, Володимирі-Волинському, Світязі опадів не передбачається за даними Sinoptik.ua.Температура повітря вночі до +9…+12 градусів, удень – +22…+24.Вітер південний, східний і південно-східний, 1-5 м/с.У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями — дощ.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію