Новозбудовану школу №27 передали в комунальну власність Луцька
Сьогодні, 18:13
У Луцьку школу №27, яка має розпочати роботу 1 вересня, передали у комунальну власність.
Про це йшлося у середу, 29 серпня, під час сесії Луцької міської ради.
Начальниця управління освіти Зіновія Лещенко зауважила, що школа відкриє свої двері для учнів 1 вересня об 11:00.
У ній освіту здобуватимуть понад 500 школярів.
Відтак, навчальний заклад передали у комунальну власність. Аналогічне рішення ухвалили й для дитсадка, що розташований у 55-у мікрорайоні міста.
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Про це йшлося у середу, 29 серпня, під час сесії Луцької міської ради.
Начальниця управління освіти Зіновія Лещенко зауважила, що школа відкриє свої двері для учнів 1 вересня об 11:00.
У ній освіту здобуватимуть понад 500 школярів.
Відтак, навчальний заклад передали у комунальну власність. Аналогічне рішення ухвалили й для дитсадка, що розташований у 55-у мікрорайоні міста.
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