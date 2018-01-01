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Новозбудовану школу №27 передали в комунальну власність Луцька

Новозбудовану школу №27 передали в комунальну власність Луцька
У Луцьку школу №27, яка має розпочати роботу 1 вересня, передали у комунальну власність.

Про це йшлося у середу, 29 серпня, під час сесії Луцької міської ради.

Начальниця управління освіти Зіновія Лещенко зауважила, що школа відкриє свої двері для учнів 1 вересня об 11:00.

У ній освіту здобуватимуть понад 500 школярів.

Відтак, навчальний заклад передали у комунальну власність. Аналогічне рішення ухвалили й для дитсадка, що розташований у 55-у мікрорайоні міста.

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Теги: 27 школа, освіта, діти
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