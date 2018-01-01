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У Луцьку просять вирішити проблему з доїздом на Дубнівську

У Луцьку просять вирішити проблему з доїздом на Дубнівську
З відповідним запитом під час сесії міськради звернувся депутат Олександр Кравченко.

За його словами, є багато нарікань лучан на проблеми з доїздом.

«Скоро 1 вересня, там знаходиться школа №7. Також людям треба діставатися до центру. Тому прошу забезпечити цей напрямок додатковими маршрутками», - звернувся обранець громади.

Депутати підтримали запит.

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Теги: транспорт, маршрутки
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