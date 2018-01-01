У Луцьку просять вирішити проблему з доїздом на Дубнівську
Сьогодні, 18:21
З відповідним запитом під час сесії міськради звернувся депутат Олександр Кравченко.
За його словами, є багато нарікань лучан на проблеми з доїздом.
«Скоро 1 вересня, там знаходиться школа №7. Також людям треба діставатися до центру. Тому прошу забезпечити цей напрямок додатковими маршрутками», - звернувся обранець громади.
Депутати підтримали запит.
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За його словами, є багато нарікань лучан на проблеми з доїздом.
«Скоро 1 вересня, там знаходиться школа №7. Також людям треба діставатися до центру. Тому прошу забезпечити цей напрямок додатковими маршрутками», - звернувся обранець громади.
Депутати підтримали запит.
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