На Волині поліцейські вшанували жертв Іловайського котла
Сьогодні, 19:29
Сьогодні, 29 серпня, заступник голови Національної поліції України Олександр Фацевич вшанував пам'ять загиблих у боях під Іловайськом бійців роти поліції особливого призначення «Світязь».
Разом із керівниками обласної поліції та бійцями роти спецпризначенців, він поклав квіти до пам’ятної стели «Загинули за єдність України» на Театральному майдані в Луцьку, - повідомили у прес-службі волинської поліції.
Спецпідрозділ поліції особливого призначення «Світязь» був створений у червні 2014 року. Його першим командиром став Олександр Фацевич. У серпні роту відрядили для забезпечення охорони громадського порядку в Донецьку область.
Його бійці брали участь у боях в Слов’янську, Краматорську, Костянтинівці та під Ясинуватою. Потім підрозділ перевели до Іловайська, де правоохоронці опинилися в оточенні російського окупанта.
Начальник Головного управління Нацполіції у Волинській області Петро Шпига акцентував на тому, що українці не повинні забувати імена героїв та шанувати їх пам'ять.
«Ми не повинні забувати ці трагічні сторінки, коли загинули наші найкращі сини. Вони поклали своє життя за наше майбутнє, нашу незалежність і свободу», - сказав керівник поліції Волині.
За словами Олександра Фацевича, у боях за Іловайськ загинули семеро бійців роти патрульної поліції особливого призначення «Світязь»: Олександр Сацюк, Сергій Помінкевич, Олександр Сивий, Віктор Шолуха, Мирослав Столярчук, Володимир Іщук і Максим Ляшук.
«Пам’ять про загиблих назавжди буде викарбувана в історії України, адже саме ці хлопці віддали своє життя за Україну та її незалежність. Ми, своєю чергою, маємо бути справжніми патріотами і робити все, щоб жити в мирній, вільній і незалежній країні», - зазначив Олександ Фацевич.
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Разом із керівниками обласної поліції та бійцями роти спецпризначенців, він поклав квіти до пам’ятної стели «Загинули за єдність України» на Театральному майдані в Луцьку, - повідомили у прес-службі волинської поліції.
Спецпідрозділ поліції особливого призначення «Світязь» був створений у червні 2014 року. Його першим командиром став Олександр Фацевич. У серпні роту відрядили для забезпечення охорони громадського порядку в Донецьку область.
Його бійці брали участь у боях в Слов’янську, Краматорську, Костянтинівці та під Ясинуватою. Потім підрозділ перевели до Іловайська, де правоохоронці опинилися в оточенні російського окупанта.
Начальник Головного управління Нацполіції у Волинській області Петро Шпига акцентував на тому, що українці не повинні забувати імена героїв та шанувати їх пам'ять.
«Ми не повинні забувати ці трагічні сторінки, коли загинули наші найкращі сини. Вони поклали своє життя за наше майбутнє, нашу незалежність і свободу», - сказав керівник поліції Волині.
За словами Олександра Фацевича, у боях за Іловайськ загинули семеро бійців роти патрульної поліції особливого призначення «Світязь»: Олександр Сацюк, Сергій Помінкевич, Олександр Сивий, Віктор Шолуха, Мирослав Столярчук, Володимир Іщук і Максим Ляшук.
«Пам’ять про загиблих назавжди буде викарбувана в історії України, адже саме ці хлопці віддали своє життя за Україну та її незалежність. Ми, своєю чергою, маємо бути справжніми патріотами і робити все, щоб жити в мирній, вільній і незалежній країні», - зазначив Олександ Фацевич.
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