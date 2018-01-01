30 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні день народження відзначає голова Павлівської об'єднаної територіальної громади Андрій Сапожник (на фото).
Також святкує начальник Управління Національного банку України у Волинській області Олександр Бєлік. Корінний лучанин, він постійно працював у банківській сфері, з листопада 1992 року очолює Волинське управління НБУ.
ВолиньPost приєднується до вітань та бажає натхнення, наснаги та успіхів у будь-яких починаннях.
Цього дня іменини у тих, кого звати Кипріан (Купріян), Лев, Мирон, Павло, Стратон, Пилип, Юліанія (Юлія, Уляна).
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Також святкує начальник Управління Національного банку України у Волинській області Олександр Бєлік. Корінний лучанин, він постійно працював у банківській сфері, з листопада 1992 року очолює Волинське управління НБУ.
ВолиньPost приєднується до вітань та бажає натхнення, наснаги та успіхів у будь-яких починаннях.
Цього дня іменини у тих, кого звати Кипріан (Купріян), Лев, Мирон, Павло, Стратон, Пилип, Юліанія (Юлія, Уляна).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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