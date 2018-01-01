вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

30 серпня на Волині: гортаючи календар

30 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні день народження відзначає голова Павлівської об'єднаної територіальної громади Андрій Сапожник (на фото).

Також святкує начальник Управління Національного банку України у Волинській області Олександр Бєлік. Корінний лучанин, він постійно працював у банківській сфері, з листопада 1992 року очолює Волинське управління НБУ.

ВолиньPost приєднується до вітань та бажає натхнення, наснаги та успіхів у будь-яких починаннях.

Цього дня іменини у тих, кого звати Кипріан (Купріян), Лев, Мирон, Павло, Стратон, Пилип, Юліанія (Юлія, Уляна).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: календар ВолиньPost, історія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Режим тирана: на Волині звільнили скандальну директорку школи
На Волині 24-річний фельдшер двічі приймав пологи у дорозі. ВІДЕО
Повідомили подробиці отруєння людей у луцькому кафе
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
30 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Годує тварин, а сам голодний: закликають допомогти лучанину, який утримує 20 котів
29 серпень, 23:05
Пам’ять, яка житиме вічно: у Луцьку вшанували загиблих під Іловайськом. ФОТО
29 серпень, 22:08
На Волині знешкодили снаряд, який знайшли у полі
29 серпень, 21:23
Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 30 серпня
29 серпень, 20:00
Схожі новини
29 серпня на Волині: гортаючи календар 29 серпня на Волині: гортаючи календар
29 серпень, 00:00
26 серпня на Волині: гортаючи календар 26 серпня на Волині: гортаючи календар
26 серпень, 00:00
25 серпня на Волині: гортаючи календар 25 серпня на Волині: гортаючи календар
25 серпень, 00:00
24 серпня на Волині: гортаючи календар 24 серпня на Волині: гортаючи календар
24 серпень, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
30 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Годує тварин, а сам голодний: закликають допомогти лучанину, який утримує 20 котів
29 серпень, 23:05
 0
Пам’ять, яка житиме вічно: у Луцьку вшанували загиблих під Іловайськом. ФОТО
29 серпень, 22:08
 0
На Волині знешкодили снаряд, який знайшли у полі
29 серпень, 21:23
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 30 серпня
29 серпень, 20:00
 0
Медіа
відео
1/8