30 серпня на Волині: гортаючи календар

Андрій Сапожник (на фото).



Також святкує начальник Управління Національного банку України у Волинській області Олександр Бєлік. Корінний лучанин, він постійно працював у банківській сфері, з листопада 1992 року очолює Волинське управління НБУ.



ВолиньPost приєднується до вітань та бажає натхнення, наснаги та успіхів у будь-яких починаннях.



Цього дня іменини у тих, кого звати Кипріан (Купріян), Лев, Мирон, Павло, Стратон, Пилип, Юліанія (Юлія, Уляна).

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