На Волині креативно прикрасили школу. ФОТО





Про це на своїй сторінці у мережі Facebook написла Олена Ткачук.



"Дякуємо колишнім випускникам Морозу Андрію і Максимук Ірині за гарний подарунок. До Дня села вони майстерно розписали фасад закладу. Завдяки їхнім старанням всі жителі села насолоджуються чудовим пейзажем", - йдеться у дописі.



Стіну школ прикрасили яскравим барвами, заквітчали соняшниками та маками, а також красивим українським пейзажем із хатою під очеретяною стріхою та пшеничним полем.



Нагадаємо, нещодавнов одній зі шкіл Шацького району також "поселився" Капітошка та інші мультиплікаційні герої.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Залюття Старовижівського району колишні випускники креативно розмалювали фасад школи.Про це на своїй сторінці у мережі Facebook написла"Дякуємо колишнім випускникам Морозу Андрію і Максимук Ірині за гарний подарунок. До Дня села вони майстерно розписали фасад закладу. Завдяки їхнім старанням всі жителі села насолоджуються чудовим пейзажем", - йдеться у дописі.Стіну школ прикрасили яскравим барвами, заквітчали соняшниками та маками, а також красивим українським пейзажем із хатою під очеретяною стріхою та пшеничним полем.Нагадаємо, нещодавнов одній зі шкіл Шацького району такожта інші мультиплікаційні герої.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію