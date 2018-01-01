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На Волині креативно прикрасили школу. ФОТО

На Волині креативно прикрасили школу. ФОТО
У селі Залюття Старовижівського району колишні випускники креативно розмалювали фасад школи.

Про це на своїй сторінці у мережі Facebook написла Олена Ткачук.

"Дякуємо колишнім випускникам Морозу Андрію і Максимук Ірині за гарний подарунок. До Дня села вони майстерно розписали фасад закладу. Завдяки їхнім старанням всі жителі села насолоджуються чудовим пейзажем", - йдеться у дописі.

Стіну школ прикрасили яскравим барвами, заквітчали соняшниками та маками, а також красивим українським пейзажем із хатою під очеретяною стріхою та пшеничним полем.

Нагадаємо, нещодавнов одній зі шкіл Шацького району також "поселився" Капітошка та інші мультиплікаційні герої.
На Волині креативно прикрасили школу. ФОТО
На Волині креативно прикрасили школу. ФОТО
На Волині креативно прикрасили школу. ФОТО
На Волині креативно прикрасили школу. ФОТО
На Волині креативно прикрасили школу. ФОТО

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Теги: Залюття, школа, фасад
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