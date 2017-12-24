Годує тварин, а сам голодний: закликають допомогти лучанину, який утримує 20 котів
29 серпень, 23:05
Лучанину із інвалідністю, який утримує 20 котів, потрібна допомога, аби прогодувати тварин.
Про це пишуть у спільноті "Загублені та знайдені тварини Луцька та Волинської області".
Допис розмістила громадська організація "Волинське об'єднання зоозахисту". У ньому йдеться, що лучанин на ім'я Михайло, який проживає у районі гіпермаркету "Там-Там", утримує 20 котів. Чоловік є пенсіонером і інвалідом з дитинства.
"Мішою опікувалася його мама, яка з місяць як дуже хвора і навіть для її лікування не вистачає коштів. Міша всі своі гроші витрачає на те, щоб хоч чимось нагодувати котиків, які живуть в проголодь, а сам ходить голодний. Наразі голодні всі, бо грошей категорично не вистачає", - йдеться у дописі.
Відтак, проять допомогти віднести котів на стерилізацію, а також придбати корм для тварин.
Кошти можна надсилати на картку із позначкою "для Міши".
"Хто готовий завітати до Міши з допомогою котам і, можливо, самому Міші і його мамі, то звертайтеся до Галина Недогода, Елена Шелкович, Вадим Нечаев та Наташи Усачової, або дзвоніть за номером 0506748422 - Наташа ‼️" - пишуть зоозахисники.
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Про це пишуть у спільноті "Загублені та знайдені тварини Луцька та Волинської області".
Допис розмістила громадська організація "Волинське об'єднання зоозахисту". У ньому йдеться, що лучанин на ім'я Михайло, який проживає у районі гіпермаркету "Там-Там", утримує 20 котів. Чоловік є пенсіонером і інвалідом з дитинства.
"Мішою опікувалася його мама, яка з місяць як дуже хвора і навіть для її лікування не вистачає коштів. Міша всі своі гроші витрачає на те, щоб хоч чимось нагодувати котиків, які живуть в проголодь, а сам ходить голодний. Наразі голодні всі, бо грошей категорично не вистачає", - йдеться у дописі.
Відтак, проять допомогти віднести котів на стерилізацію, а також придбати корм для тварин.
Кошти можна надсилати на картку із позначкою "для Міши".
"Хто готовий завітати до Міши з допомогою котам і, можливо, самому Міші і його мамі, то звертайтеся до Галина Недогода, Елена Шелкович, Вадим Нечаев та Наташи Усачової, або дзвоніть за номером 0506748422 - Наташа ‼️" - пишуть зоозахисники.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
От шо це за криворукий автор кожен день, кожен раз друкує статті з помилками,п'яний чи що?
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