Годує тварин, а сам голодний: закликають допомогти лучанину, який утримує 20 котів





Про це пишуть



Допис розмістила громадська організація "Волинське об'єднання зоозахисту". У ньому йдеться, що лучанин на ім'я Михайло, який проживає у районі гіпермаркету "Там-Там", утримує 20 котів. Чоловік є пенсіонером і інвалідом з дитинства.



"Мішою опікувалася його мама, яка з місяць як дуже хвора і навіть для її лікування не вистачає коштів. Міша всі своі гроші витрачає на те, щоб хоч чимось нагодувати котиків, які живуть в проголодь, а сам ходить голодний. Наразі голодні всі, бо грошей категорично не вистачає", - йдеться у дописі.



Відтак, проять допомогти віднести котів на стерилізацію, а також придбати корм для тварин.



Кошти можна надсилати на картку із позначкою "для Міши".



"Хто готовий завітати до Міши з допомогою котам і, можливо, самому Міші і його мамі, то звертайтеся до Галина Недогода, Елена Шелкович, Вадим Нечаев та Наташи Усачової, або дзвоніть за номером 0506748422 - Наташа ‼️" - пишуть зоозахисники.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучанину із інвалідністю, який утримує 20 котів, потрібна допомога, аби прогодувати тварин.Про це пишуть у спільноті "Загублені та знайдені тварини Луцька та Волинської області".Допис розмістила громадська організація "Волинське об'єднання зоозахисту". У ньому йдеться, що лучанин на ім'я, який проживає у районі гіпермаркету "Там-Там", утримує 20 котів. Чоловік є пенсіонером і інвалідом з дитинства."Мішою опікувалася його мама, яка з місяць як дуже хвора і навіть для її лікування не вистачає коштів. Міша всі своі гроші витрачає на те, щоб хоч чимось нагодувати котиків, які живуть в проголодь, а сам ходить голодний. Наразі голодні всі, бо грошей категорично не вистачає", - йдеться у дописі.Відтак, проять допомогти віднести котів на стерилізацію, а також придбати корм для тварин.Кошти можна надсилатиіз позначкою "для Міши"."Хто готовий завітати до Міши з допомогою котам і, можливо, самому Міші і його мамі, то звертайтеся до Галина Недогода, Елена Шелкович, Вадим Нечаев та Наташи Усачової, або дзвоніть за номером 0506748422 - Наташа ‼️" - пишуть зоозахисники.

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