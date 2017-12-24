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Годує тварин, а сам голодний: закликають допомогти лучанину, який утримує 20 котів

Годує тварин, а сам голодний: закликають допомогти лучанину, який утримує 20 котів
Лучанину із інвалідністю, який утримує 20 котів, потрібна допомога, аби прогодувати тварин.

Про це пишуть у спільноті "Загублені та знайдені тварини Луцька та Волинської області".

Допис розмістила громадська організація "Волинське об'єднання зоозахисту". У ньому йдеться, що лучанин на ім'я Михайло, який проживає у районі гіпермаркету "Там-Там", утримує 20 котів. Чоловік є пенсіонером і інвалідом з дитинства.

"Мішою опікувалася його мама, яка з місяць як дуже хвора і навіть для її лікування не вистачає коштів. Міша всі своі гроші витрачає на те, щоб хоч чимось нагодувати котиків, які живуть в проголодь, а сам ходить голодний. Наразі голодні всі, бо грошей категорично не вистачає", - йдеться у дописі.

Відтак, проять допомогти віднести котів на стерилізацію, а також придбати корм для тварин.

Кошти можна надсилати на картку із позначкою "для Міши".

"Хто готовий завітати до Міши з допомогою котам і, можливо, самому Міші і його мамі, то звертайтеся до Галина Недогода, Елена Шелкович, Вадим Нечаев та Наташи Усачової, або дзвоніть за номером 0506748422 - Наташа ‼️" - пишуть зоозахисники.

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Теги: коти, тварини, благолійність
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Коментарі 1
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От шо це за криворукий автор кожен день, кожен раз друкує статті з помилками,п'яний чи що?
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