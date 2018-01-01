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У Нововолинську катастрофічно не вистачає місць у садочках

У Нововолинську катастрофічно не вистачає місць у садочках
У Нововолинську 222 дитини не зможуть потрапити до дошкільних навчальних закладів чеез брак місць у садочках.

Окрім того, 89 дітей не потраплять до садочка у прилеглому селищі Благодатне, - пише БУГ. Тож загалом місцями цьогоріч не зможуть забезпеити 312 дітей.

У Нововолинську дев’ять садочків, а ще один розташований у Благодатному. Головний спеціаліст управління освіти виконавчого комітету Нововолинської міської ради Світлана Грицюк повідомила, що цього року за статистичними даними на електронному обліку в черзі зареєстровано 951 дитину. З 1-го вересня є можливість прийняти 639 маленьких мешканців Нововолинська на виховання. 312 дітей, які стоять на черзі, не мають змоги потрапити в садок. З них, за даними директорів закладів, 104 дитини гостро потребують з 1-го вересня відвідувати дошкільні заклади.

Спостерігається також переповнення садків. Нормативне наповнення дошкільних навчальних закладів Нововолинська 1484 дитини.

Станом на 1-ше червня 2018 року 2150 дітей відвідували садки. За даними директорів закладів дошкільної освіти, цього року буде виховуватися 2170 дітей.

Як зазначає Грицюк, найгірша ситуація в Благодатному. Садок у селищі має лише 4 групи, для кожної вікової категорії. Частина дітей відвідують дошкільний заклад лише до обіду.

"Таке жахливе переповнення. Пропонуємо мешканцям селища, по можливості, відвідувати садки міста. І незначна кількість таких діток є. Переважно вибирають садок №7, який знаходиться поруч із автостанцією", – говорить головний спеціаліст управління освіти.

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Теги: садочок, дошкільний навчальний заклад, Нововолинськ
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