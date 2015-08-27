У Нововолинську молилися за загиблих під Іловайськом бійців. ФОТО





Вшанувати пам’ять бійців 29-го серпня зібрались друзі та рідні загиблих, священики, військові, представники влади та інші небайдужі люди, - інформує



Представники духовенста помолились за упокій душ загиблих воїнів:



«Поки героїв поминають, вони живі. Молимось за всіх. Душу й тіло воїни Іловайська віддали за нашу свободу…», - мовили священики.



«За Іловайськ ніхто не відповів. Ні один генерал, ні одна сволота в погонах. Навіщо було покладено життів? Кому це було треба?», -з промовою до нововолинців звернувся Валерій Курстак.



Після панахиди присутні вирушили на цвинтар, аби і там вшанувати пам’ять загиблих.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську біля поминальної фотостели героїв АТО відслужили панахиду за загиблими в Іловайському котлі українськими військовими.Вшанувати пам’ять бійців 29-го серпня зібрались друзі та рідні загиблих, священики, військові, представники влади та інші небайдужі люди, - інформує БУГ. Представники духовенста помолились за упокій душ загиблих воїнів:«Поки героїв поминають, вони живі. Молимось за всіх. Душу й тіло воїни Іловайська віддали за нашу свободу…», - мовили священики.«За Іловайськ ніхто не відповів. Ні один генерал, ні одна сволота в погонах. Навіщо було покладено життів? Кому це було треба?», -з промовою до нововолинців звернувсяПісля панахиди присутні вирушили на цвинтар, аби і там вшанувати пам’ять загиблих.

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