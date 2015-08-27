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У Нововолинську молилися за загиблих під Іловайськом бійців. ФОТО

У Нововолинську молилися за загиблих під Іловайськом бійців. ФОТО
У Нововолинську біля поминальної фотостели героїв АТО відслужили панахиду за загиблими в Іловайському котлі українськими військовими.

Вшанувати пам’ять бійців 29-го серпня зібрались друзі та рідні загиблих, священики, військові, представники влади та інші небайдужі люди, - інформує БУГ.

Представники духовенста помолились за упокій душ загиблих воїнів:

«Поки героїв поминають, вони живі. Молимось за всіх. Душу й тіло воїни Іловайська віддали за нашу свободу…», - мовили священики.

«За Іловайськ ніхто не відповів. Ні один генерал, ні одна сволота в погонах. Навіщо було покладено життів? Кому це було треба?», -з промовою до нововолинців звернувся Валерій Курстак.

Після панахиди присутні вирушили на цвинтар, аби і там вшанувати пам’ять загиблих.

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Теги: Нововолинськ, Іловайськ, урочистості
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