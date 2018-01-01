Луцькі вовки загризли хижака у Черкасах





Інформацію підтвердив директор зоопарку Євген Ван, - пише



"Усі вовки були молодими. Влітку минулого року тварин привезли до нас, коли їм було від сили кілька місяців. Тут вони мали стати окрасою нової експозиції "Земля ведмедів і вовків". На жаль вовк – тварина, яка звикла жити в зграї з її специфічними законами. Серед тих трьох вовків визначився вожак, та ті, хто йому підпорядковується. Очевидно, луцькій зграї чимсь не сподобався вовк із Дніпропетровської області", - розповів Ван.



Вовка привезли до Черкас минулого року. У тримісячному віці його лігво в лісі біля Павлограду на Дніпропетровщині знайшли браконьєри. Згодом вовченя потрапило додому селянина, де його годували залишками зі столу. Волонтери вмовили чоловіка віддати хижака та прилаштували його до зоопарку.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Черкаському зоопарку троє вовків, привезених із луцького звіринця, загризли ще одного молодого вовка.Інформацію підтвердив директор зоопарку Євген Ван, - пише Gazeta.ua "Усі вовки були молодими. Влітку минулого року тварин привезли до нас, коли їм було від сили кілька місяців. Тут вони мали стати окрасою нової експозиції "Земля ведмедів і вовків". На жаль вовк – тварина, яка звикла жити в зграї з її специфічними законами. Серед тих трьох вовків визначився вожак, та ті, хто йому підпорядковується. Очевидно, луцькій зграї чимсь не сподобався вовк із Дніпропетровської області", - розповів Ван.Вовка привезли до Черкас минулого року. У тримісячному віці його лігво в лісі біля Павлограду на Дніпропетровщині знайшли браконьєри. Згодом вовченя потрапило додому селянина, де його годували залишками зі столу. Волонтери вмовили чоловіка віддати хижака та прилаштували його до зоопарку.

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