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Луцькі вовки загризли хижака у Черкасах

Луцькі вовки загризли хижака у Черкасах
У Черкаському зоопарку троє вовків, привезених із луцького звіринця, загризли ще одного молодого вовка.

Інформацію підтвердив директор зоопарку Євген Ван, - пише Gazeta.ua

"Усі вовки були молодими. Влітку минулого року тварин привезли до нас, коли їм було від сили кілька місяців. Тут вони мали стати окрасою нової експозиції "Земля ведмедів і вовків". На жаль вовк – тварина, яка звикла жити в зграї з її специфічними законами. Серед тих трьох вовків визначився вожак, та ті, хто йому підпорядковується. Очевидно, луцькій зграї чимсь не сподобався вовк із Дніпропетровської області", - розповів Ван.

Вовка привезли до Черкас минулого року. У тримісячному віці його лігво в лісі біля Павлограду на Дніпропетровщині знайшли браконьєри. Згодом вовченя потрапило додому селянина, де його годували залишками зі столу. Волонтери вмовили чоловіка віддати хижака та прилаштували його до зоопарку.


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Теги: вовк, зоопарк, хижак
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