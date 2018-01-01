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Воїни волинської бригади передали смаколики у луганську школу. ФОТО

Воїни волинської бригади передали смаколики у луганську школу. ФОТО
Військовослужбовці 14 ОМБр спільно з ГО «Капелани Волині» передали подарунки у одну із шкіл Луганщини.

Про це повідомили у прес-службі бригади.

Зазначають, що у тому населеному пункті, де стоїть школа, бригада в складі ООС виконує завдання за призначенням.

«Сподіваємося, за допомогою наших подарунків новий навчальний рік стане для учнів та педагогів, з якими тривалий час підтримуємо дружні стосунки, менш складним і приємнішим.

Із новими силами та усмішкою вперед до знань, друзі!» – йдеться у повідомленні.
Воїни волинської бригади передали смаколики у луганську школу. ФОТО
Воїни волинської бригади передали смаколики у луганську школу. ФОТО
Воїни волинської бригади передали смаколики у луганську школу. ФОТО

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Теги: бригада, Волинь, Луганщина, школа
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