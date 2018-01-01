Воїни волинської бригади передали смаколики у луганську школу. ФОТО

Військовослужбовці 14 ОМБр спільно з ГО «Капелани Волині» передали подарунки у одну із шкіл Луганщини.Про це повідомили у прес-службі бригади.Зазначають, що у тому населеному пункті, де стоїть школа, бригада в складі ООС виконує завдання за призначенням.«Сподіваємося, за допомогою наших подарунків новий навчальний рік стане для учнів та педагогів, з якими тривалий час підтримуємо дружні стосунки, менш складним і приємнішим.Із новими силами та усмішкою вперед до знань, друзі!» – йдеться у повідомленні.