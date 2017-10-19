вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку муніципали штрафуватимуть автоандонів

У Луцьку муніципали штрафуватимуть автоандонів
У Луцьку штрафуватимуть порушників правил зупинки, стоянки та паркування спеціальні інспектори департаменту муніципальної варти.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у соціальній мережі Facebook.

Такі повноваження вони отримають завдяки Закону України «Про реформування сфери паркування транспортних засобів». Новий державний акт набуде чинності в Україні 27 вересня.

Згідно з цим законодавством, виносити постанови за порушення правил зупинки, стоянки та паркування транспортних засобів зможуть не лише поліцейські, але й інспектори з паркування. Вони матимуть доступ до бази даних реєстрації транспортних засобів для того, щоб мати інформацію про власника автомобіля, аби виписати йому штраф.

Якщо автомобіль припаркований у забороненому місці чи перешкоджає іншим учасникам дорожнього руху, то інспектор матиме право одразу на місці прийняти рішення щодо його евакуації.

Порушник має право сплатити його протягом 15 днів. Якщо водій протерміновує сплату — сума штрафу зростає. У випадку подальшої несплати, не потрібно звертатись до суду — діє виконавча служба.

Штрафи будуть сплачуватися на державні рахунки і на місцеві рахунки.
Також, якщо автомобіль перешкоджає руху транспорту, то його забиратимуть на штрафмайданчик і тоді власник-водій, зателефонувавши на 102, дізнається про те, що його авто є на штраф-майданчику.

Інспектори виїжджатимуть на місце порушення, робитимуть фотофіксацію не менше 4 фотографій з прив’язкою до місцевості і прийматимуть рішення чи евакуювати транспортний засіб через порушенням правил паркування.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: парковка, штраф, муніципали
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Режим тирана: на Волині рекомендували звільнити скандальну директорку школи
На Волині 24-річний фельдшер двічі приймав пологи у дорозі. ВІДЕО
Повідомили подробиці отруєння людей у луцькому кафе
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Останні дні літа на світлинах луцького фотографа
Сьогодні, 09:42
На Волині злодій поцупив з дороги знаки
Сьогодні, 09:29
У Луцьку муніципали штрафуватимуть автоандонів
Сьогодні, 09:16
Воїни волинської бригади передали смаколики у луганську школу. ФОТО
Сьогодні, 09:10
Курс валют у Луцьку на 30 серпня
Сьогодні, 09:00
Схожі новини
У Луцьку чоловік розвів багаття посеред міста У Луцьку чоловік розвів багаття посеред міста
25 серпень, 13:01
Муніципали продовжують «війну» з автохамами в Луцьку. ФОТО Муніципали продовжують «війну» з автохамами в Луцьку. ФОТО
16 червень, 09:18
Лучан, які викидають «заборонені» речі в контейнери, штрафуватимуть Лучан, які викидають «заборонені» речі в контейнери, штрафуватимуть
19 жовтень, 2017, 09:21
Паркуюсь як хочу: у Луцьку «ловили» автохамів Паркуюсь як хочу: у Луцьку «ловили» автохамів
11 серпень, 2017, 10:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Україні починається «будівельна амністія» для приватних об’єктів
Сьогодні, 09:53
 0
Останні дні літа на світлинах луцького фотографа
Сьогодні, 09:42
 0
На Волині злодій поцупив з дороги знаки
Сьогодні, 09:29
 0
У Луцьку муніципали штрафуватимуть автоандонів
Сьогодні, 09:16
 0
Воїни волинської бригади передали смаколики у луганську школу. ФОТО
Сьогодні, 09:10
 0
Медіа
відео
1/8