У Луцьку муніципали штрафуватимуть автоандонів

У Луцьку штрафуватимуть порушників правил зупинки, стоянки та паркування спеціальні інспектори департаменту муніципальної варти.Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у соціальній мережі Facebook.Такі повноваження вони отримають завдяки Закону України «Про реформування сфери паркування транспортних засобів». Новий державний акт набуде чинності в Україні 27 вересня.Згідно з цим законодавством, виносити постанови за порушення правил зупинки, стоянки та паркування транспортних засобів зможуть не лише поліцейські, але й інспектори з паркування. Вони матимуть доступ до бази даних реєстрації транспортних засобів для того, щоб мати інформацію про власника автомобіля, аби виписати йому штраф.Якщо автомобіль припаркований у забороненому місці чи перешкоджає іншим учасникам дорожнього руху, то інспектор матиме право одразу на місці прийняти рішення щодо його евакуації.Порушник має право сплатити його протягом 15 днів. Якщо водій протерміновує сплату — сума штрафу зростає. У випадку подальшої несплати, не потрібно звертатись до суду — діє виконавча служба.Штрафи будуть сплачуватися на державні рахунки і на місцеві рахунки.Також, якщо автомобіль перешкоджає руху транспорту, то його забиратимуть на штрафмайданчик і тоді власник-водій, зателефонувавши на 102, дізнається про те, що його авто є на штраф-майданчику.Інспектори виїжджатимуть на місце порушення, робитимуть фотофіксацію не менше 4 фотографій з прив’язкою до місцевості і прийматимуть рішення чи евакуювати транспортний засіб через порушенням правил паркування.