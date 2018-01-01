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На Волині злодій поцупив з дороги знаки

На Волині злодій поцупив з дороги знаки
У селі Липа Горохівського району злодій вкрав із вулиці два дорожні знаки, які вказували водіям на обмеження швидкості і проведення дорожніх робіт.

Про це пише газета Волинь-нова.

Сума нанесеної шкоди становить 150 гривень.

Тож поліція наразі розшукує крадія.

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Теги: злодій, крадіжка, дорожній знак
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