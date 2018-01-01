На Волині злодій поцупив з дороги знаки





Про це пише газета



Сума нанесеної шкоди становить 150 гривень.



Тож поліція наразі розшукує крадія.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Липа Горохівського району злодій вкрав із вулиці два дорожні знаки, які вказували водіям на обмеження швидкості і проведення дорожніх робіт.Про це пише газета Волинь-нова Сума нанесеної шкоди становить 150 гривень.Тож поліція наразі розшукує крадія.

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