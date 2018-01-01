На Волині злодій поцупив з дороги знаки
Сьогодні, 09:29
У селі Липа Горохівського району злодій вкрав із вулиці два дорожні знаки, які вказували водіям на обмеження швидкості і проведення дорожніх робіт.
Про це пише газета Волинь-нова.
Сума нанесеної шкоди становить 150 гривень.
Тож поліція наразі розшукує крадія.
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Про це пише газета Волинь-нова.
Сума нанесеної шкоди становить 150 гривень.
Тож поліція наразі розшукує крадія.
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