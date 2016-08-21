Останні дні літа на світлинах луцького фотографа
Сьогодні, 09:42
Фотограф Віктор Чухрай опублікував нову добірку світлин.
Фото він розмістив на своїй сторінці у Facebook.
«Доброго ранку. Луцьк. Вже завтра з літечком прощаємось...» – йдеться у дописі митця.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Фото він розмістив на своїй сторінці у Facebook.
«Доброго ранку. Луцьк. Вже завтра з літечком прощаємось...» – йдеться у дописі митця.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Останні дні літа на світлинах луцького фотографа
Сьогодні, 09:42
На Волині злодій поцупив з дороги знаки
Сьогодні, 09:29
У Луцьку муніципали штрафуватимуть автоандонів
Сьогодні, 09:16