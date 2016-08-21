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Останні дні літа на світлинах луцького фотографа

Останні дні літа на світлинах луцького фотографа
Фотограф Віктор Чухрай опублікував нову добірку світлин.

Фото він розмістив на своїй сторінці у Facebook.

«Доброго ранку. Луцьк. Вже завтра з літечком прощаємось...» – йдеться у дописі митця.
Останні дні літа на світлинах луцького фотографа
Останні дні літа на світлинах луцького фотографа
Останні дні літа на світлинах луцького фотографа
Останні дні літа на світлинах луцького фотографа
Останні дні літа на світлинах луцького фотографа
Останні дні літа на світлинах луцького фотографа
Останні дні літа на світлинах луцького фотографа
Останні дні літа на світлинах луцького фотографа
Останні дні літа на світлинах луцького фотографа

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Теги: фото, фотограф, Луцьк, літо
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