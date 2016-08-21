Останні дні літа на світлинах луцького фотографа

Віктор Чухрай опублікував нову добірку світлин.



Фото він розмістив на своїй сторінці у Facebook.



«Доброго ранку. Луцьк. Вже завтра з літечком прощаємось...» – йдеться у дописі митця.



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