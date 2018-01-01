В Україні починається «будівельна амністія» для приватних об’єктів

Мінрегіон запускає механізм так званої будівельної амністії для оформлення приватних об’єктів площею до 300 кв. м, збудованих до 2015 року, але не прийнятих в експлуатацію.Про це повідомив у Facebook віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко, - пишуть Факти."Цього рішення чекають дуже багато громадян, кожне п’яте звернення до ДАБІ сьогодні – з приводу “будівельної амністії”. Вже днями Мін’юст опублікує наказ Мінрегіону про порядок обстеження та прийняття в експлуатацію таких об’єктів", – написав він.У першу чергу, за його словами, така амністія стосується приватного сектору, який раніше не встиг зареєструвати документи на свої домівки, дачні або садибні будинки, гаражі, що були збудовані до 2015 року і мають площу не більше 300 кв. м.Зубко зазначив, що буде продовжено термін прийняття в експлуатацію таких будівель.Він також запевнив, що порядок обстеження й прийняття в експлуатацію, який запроваджується, простий і не потребує зайвих довідок. Головне, щоб збудований об’єкт відповідав цільовому призначенню земельної ділянки, будівельним нормам та пройшов технічну інвентаризацію.