вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

В Україні починається «будівельна амністія» для приватних об’єктів

В Україні починається «будівельна амністія» для приватних об’єктів
Мінрегіон запускає механізм так званої будівельної амністії для оформлення приватних об’єктів площею до 300 кв. м, збудованих до 2015 року, але не прийнятих в експлуатацію.

Про це повідомив у Facebook віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко, - пишуть Факти.

"Цього рішення чекають дуже багато громадян, кожне п’яте звернення до ДАБІ сьогодні – з приводу “будівельної амністії”. Вже днями Мін’юст опублікує наказ Мінрегіону про порядок обстеження та прийняття в експлуатацію таких об’єктів", – написав він.

У першу чергу, за його словами, така амністія стосується приватного сектору, який раніше не встиг зареєструвати документи на свої домівки, дачні або садибні будинки, гаражі, що були збудовані до 2015 року і мають площу не більше 300 кв. м.

Зубко зазначив, що буде продовжено термін прийняття в експлуатацію таких будівель.

Він також запевнив, що порядок обстеження й прийняття в експлуатацію, який запроваджується, простий і не потребує зайвих довідок. Головне, щоб збудований об’єкт відповідав цільовому призначенню земельної ділянки, будівельним нормам та пройшов технічну інвентаризацію.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: будівництво, амністія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Режим тирана: на Волині рекомендували звільнити скандальну директорку школи
На Волині 24-річний фельдшер двічі приймав пологи у дорозі. ВІДЕО
Повідомили подробиці отруєння людей у луцькому кафе
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В Україні починається «будівельна амністія» для приватних об’єктів
Сьогодні, 09:53
Останні дні літа на світлинах луцького фотографа
Сьогодні, 09:42
На Волині злодій поцупив з дороги знаки
Сьогодні, 09:29
У Луцьку муніципали штрафуватимуть автоандонів
Сьогодні, 09:16
Воїни волинської бригади передали смаколики у луганську школу. ФОТО
Сьогодні, 09:10
Схожі новини
У Луцьку «забракували» будівництво торгово-офісного центру У Луцьку «забракували» будівництво торгово-офісного центру
29 серпень, 17:08
«Інвестор» зводить 4-й та 5-й будинки ЖК «Супернова». ФОТОЗВІТ* «Інвестор» зводить 4-й та 5-й будинки ЖК «Супернова». ФОТОЗВІТ*
28 серпень, 12:53
У Польщі на будівництві загинув 30-річний заробітчанин У Польщі на будівництві загинув 30-річний заробітчанин
27 серпень, 12:36
Показали, як у Луцьку «росте» ЖК «Супернова»* Показали, як у Луцьку «росте» ЖК «Супернова»*
22 серпень, 13:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Україні починається «будівельна амністія» для приватних об’єктів
Сьогодні, 09:53
 0
Останні дні літа на світлинах луцького фотографа
Сьогодні, 09:42
 0
На Волині злодій поцупив з дороги знаки
Сьогодні, 09:29
 0
У Луцьку муніципали штрафуватимуть автоандонів
Сьогодні, 09:16
 0
Воїни волинської бригади передали смаколики у луганську школу. ФОТО
Сьогодні, 09:10
 0
Медіа
відео
1/8