На Волині піротехніки знищили три боєприпаси часів Другої світової війни. ФОТО





Ліквідація відбулася 29 серпня, – повідомили у прес-службі УДСНС у Волинській області.



Піротехніки у спеціально відведеному місці знищили три боєприпаси. Це – 82-міліметрова мінометна міна, 76-міліметровий артилерійський снаряд та граната Ф-1.



«Негайно повідомте про небезпечну знахідку до найближчого підрозділу Державної служби України з надзвичайних ситуацій за номером телефону «101»!» – йдеться у повідомленні рятувальників.



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