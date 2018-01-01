На Волині піротехніки знищили три боєприпаси часів Другої світової війни. ФОТО
Сьогодні, 19:31
Між селами Грушівка та Перковичі Ковельського району виявили та знищили боєприпаси часів Другої світової війни.
Ліквідація відбулася 29 серпня, – повідомили у прес-службі УДСНС у Волинській області.
Піротехніки у спеціально відведеному місці знищили три боєприпаси. Це – 82-міліметрова мінометна міна, 76-міліметровий артилерійський снаряд та граната Ф-1.
«Негайно повідомте про небезпечну знахідку до найближчого підрозділу Державної служби України з надзвичайних ситуацій за номером телефону «101»!» – йдеться у повідомленні рятувальників.
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Ліквідація відбулася 29 серпня, – повідомили у прес-службі УДСНС у Волинській області.
Піротехніки у спеціально відведеному місці знищили три боєприпаси. Це – 82-міліметрова мінометна міна, 76-міліметровий артилерійський снаряд та граната Ф-1.
«Негайно повідомте про небезпечну знахідку до найближчого підрозділу Державної служби України з надзвичайних ситуацій за номером телефону «101»!» – йдеться у повідомленні рятувальників.
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