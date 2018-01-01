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На Волині піротехніки знищили три боєприпаси часів Другої світової війни. ФОТО

На Волині піротехніки знищили три боєприпаси часів Другої світової війни. ФОТО
Між селами Грушівка та Перковичі Ковельського району виявили та знищили боєприпаси часів Другої світової війни.

Ліквідація відбулася 29 серпня, – повідомили у прес-службі УДСНС у Волинській області.

Піротехніки у спеціально відведеному місці знищили три боєприпаси. Це – 82-міліметрова мінометна міна, 76-міліметровий артилерійський снаряд та граната Ф-1.

«Негайно повідомте про небезпечну знахідку до найближчого підрозділу Державної служби України з надзвичайних ситуацій за номером телефону «101»!» – йдеться у повідомленні рятувальників.
На Волині піротехніки знищили три боєприпаси часів Другої світової війни. ФОТО
На Волині піротехніки знищили три боєприпаси часів Другої світової війни. ФОТО

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Теги: рятувальник, боєприпаси, Волинь
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