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У Луцьку шукають сім'ю для собаки, над яким знущались господарі

У Луцьку шукають сім'ю для собаки, над яким знущались господарі
У Луцьку для собаки Белли, якого господарі ледь не до смерті заморили голодом, досі шукають нову родину.

Про це написала Тамара Мірецька на своїй сторінці у facebook.

"Белла, яку рятували великою кількістю Людей у Луцьку шукає відповідальну, люблячу сім'ю...Якщо Ви відчули, що Белла саме Ваша собака – деталі у приват Oleksandr Vanyursky та Екатерина Джобулда", - йдеться у дописі.


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Теги: собака, Белла, порятунок
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