У Луцьку шукають сім'ю для собаки, над яким знущались господарі





Про це написала Тамара Мірецька на своїй сторінці у



"Белла, яку рятували великою кількістю Людей у Луцьку шукає відповідальну, люблячу сім'ю...Якщо Ви відчули, що Белла саме Ваша собака – деталі у приват Oleksandr Vanyursky та Екатерина Джобулда", - йдеться у дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку для собаки Белли, якого господарі ледь не до смерті заморили голодом , досі шукають нову родину.Про це написалана своїй сторінці у facebook "Белла, яку рятували великою кількістю Людей у Луцьку шукає відповідальну, люблячу сім'ю...Якщо Ви відчули, що Белла саме Ваша собака – деталі у приват Oleksandr Vanyursky та Екатерина Джобулда", - йдеться у дописі.

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