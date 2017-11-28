У Луцьку шукають сім'ю для собаки, над яким знущались господарі
Сьогодні, 10:15
У Луцьку для собаки Белли, якого господарі ледь не до смерті заморили голодом, досі шукають нову родину.
Про це написала Тамара Мірецька на своїй сторінці у facebook.
"Белла, яку рятували великою кількістю Людей у Луцьку шукає відповідальну, люблячу сім'ю...Якщо Ви відчули, що Белла саме Ваша собака – деталі у приват Oleksandr Vanyursky та Екатерина Джобулда", - йдеться у дописі.
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Про це написала Тамара Мірецька на своїй сторінці у facebook.
"Белла, яку рятували великою кількістю Людей у Луцьку шукає відповідальну, люблячу сім'ю...Якщо Ви відчули, що Белла саме Ваша собака – деталі у приват Oleksandr Vanyursky та Екатерина Джобулда", - йдеться у дописі.
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