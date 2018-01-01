Луцькі муніципали знесли сараї-розвалюхи. ФОТО





Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у соціальній мережі Facebook.



На території загального користування громадяни влаштували смітник та розвели антисанітарію.



Відтак, муніципали демонтували споруди і продовжують впорядковувати територію, на якій розміщені дерев’яні конструкції.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Караїмській, 2 демонтували старі занедбані сараї.Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у соціальній мережі Facebook.На території загального користування громадяни влаштували смітник та розвели антисанітарію.Відтак, муніципали демонтували споруди і продовжують впорядковувати територію, на якій розміщені дерев’яні конструкції.

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