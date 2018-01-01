Луцькі муніципали знесли сараї-розвалюхи. ФОТО
Сьогодні, 10:37
У Луцьку на вулиці Караїмській, 2 демонтували старі занедбані сараї.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у соціальній мережі Facebook.
На території загального користування громадяни влаштували смітник та розвели антисанітарію.
Відтак, муніципали демонтували споруди і продовжують впорядковувати територію, на якій розміщені дерев’яні конструкції.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у соціальній мережі Facebook.
На території загального користування громадяни влаштували смітник та розвели антисанітарію.
Відтак, муніципали демонтували споруди і продовжують впорядковувати територію, на якій розміщені дерев’яні конструкції.
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Коментарі 1
Краще біля прокуратури заберіть автівки мусорів з тротуару...Там попробуйте показати свою "роботу"...
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