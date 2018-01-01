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Луцькі муніципали знесли сараї-розвалюхи. ФОТО

Луцькі муніципали знесли сараї-розвалюхи. ФОТО
У Луцьку на вулиці Караїмській, 2 демонтували старі занедбані сараї.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у соціальній мережі Facebook.

На території загального користування громадяни влаштували смітник та розвели антисанітарію.

Відтак, муніципали демонтували споруди і продовжують впорядковувати територію, на якій розміщені дерев’яні конструкції.
Луцькі муніципали знесли сараї-розвалюхи. ФОТО
Луцькі муніципали знесли сараї-розвалюхи. ФОТО
Луцькі муніципали знесли сараї-розвалюхи. ФОТО

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Теги: муніципали, сарай
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Коментарі 1
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Краще біля прокуратури заберіть автівки мусорів з тротуару...Там попробуйте показати свою "роботу"...
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