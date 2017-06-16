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Волинянин на Закарпатті пограбував продавця у магазині

Волинянин на Закарпатті пограбував продавця у магазині
У Мукачеві волинянин, погрожуючи ножем продавцю магазина, викрав із каси гроші.

Інцидент трапився вночі, 29 серпня близько 03.50 год, - інформує ГУНП у Закарпатській області.

Відтак, до поліції звернулась жінка, яка розповіла, що у приміщення магазину, де вона працює продавцем, увірвався невідомий і з каси викрав гроші у сумі 5520 гривень.

На місце події оперативно виїхали поліцейські відділу, які встановили, що чоловік скористався можливістю, коли двері до павільйону магазину були відчинені, забіг всередину і, погрожуючи ножем продавцю, з сумки викрав гроші. Під час нападу причетний до злочину наніс жінці тілесні ушкодження у вигляді різаних ран пальців рук.

Співробітники кримінальної поліції Мукачева швидко встановили особу нападника. 27-річного мешканця Волинської області, якого підозрюють у нападі, правоохоронці Мукачева затримали наступного дня після вчинення розбою у м.Львів.

Наразі суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Розслідування у справі триває.

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Теги: пограбування, Мукачево, розбій
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