Волинянин на Закарпатті пограбував продавця у магазині

У Мукачеві волинянин, погрожуючи ножем продавцю магазина, викрав із каси гроші.Інцидент трапився вночі, 29 серпня близько 03.50 год, - інформує ГУНП у Закарпатській області.Відтак, до поліції звернулась жінка, яка розповіла, що у приміщення магазину, де вона працює продавцем, увірвався невідомий і з каси викрав гроші у сумі 5520 гривень.На місце події оперативно виїхали поліцейські відділу, які встановили, що чоловік скористався можливістю, коли двері до павільйону магазину були відчинені, забіг всередину і, погрожуючи ножем продавцю, з сумки викрав гроші. Під час нападу причетний до злочину наніс жінці тілесні ушкодження у вигляді різаних ран пальців рук.Співробітники кримінальної поліції Мукачева швидко встановили особу нападника. 27-річного мешканця Волинської області, якого підозрюють у нападі, правоохоронці Мукачева затримали наступного дня після вчинення розбою у м.Львів.Наразі суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Розслідування у справі триває.