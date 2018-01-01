У Луцький зоопарк «на халяву» пускатимуть першокласників
Сьогодні, 11:08
Першого вересня до Луцького зоопарку вхід для першокласників - безкоштовний.
Про це повідомили на офіційній сторінці звіринцю у Facebook.
"Ми теж вирішили не бути осторонь свята, яке називають Днем знань. Тому запрошуємо усіх охочих на гостину 1 вересня. Сюрпризом для тих, хто тільки ступає на шлях до Країни знань, тобто першачкам, стане можливість у суботу пройти на територію зоопарку безкоштовно. А о 13.00 для усіх охочих розпочнеться майстер-клас від нашого екскурсовода Тетяни Шкирпан - розмальовування вирізьблених фігурок носухи, які потім можна використовувати як брелок", - йдеться у повідомленні.
"Отож, чекаємо з нетерпінням і школярів, і їхніх батьків, і взагалі усіх охочих гарно провести час у місці найкомфортнішого відпочинку на природі у межах міста! Бо колектив КП "Луцький зоопарк" працює задля комфорту і наших підопічних, і усіх гостей", - кажуть в зоопарку.
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Про це повідомили на офіційній сторінці звіринцю у Facebook.
"Ми теж вирішили не бути осторонь свята, яке називають Днем знань. Тому запрошуємо усіх охочих на гостину 1 вересня. Сюрпризом для тих, хто тільки ступає на шлях до Країни знань, тобто першачкам, стане можливість у суботу пройти на територію зоопарку безкоштовно. А о 13.00 для усіх охочих розпочнеться майстер-клас від нашого екскурсовода Тетяни Шкирпан - розмальовування вирізьблених фігурок носухи, які потім можна використовувати як брелок", - йдеться у повідомленні.
"Отож, чекаємо з нетерпінням і школярів, і їхніх батьків, і взагалі усіх охочих гарно провести час у місці найкомфортнішого відпочинку на природі у межах міста! Бо колектив КП "Луцький зоопарк" працює задля комфорту і наших підопічних, і усіх гостей", - кажуть в зоопарку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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