У Луцький зоопарк «на халяву» пускатимуть першокласників

Першого вересня до Луцького зоопарку вхід для першокласників - безкоштовний.Про це повідомили на офіційній сторінці звіринцю у Facebook."Ми теж вирішили не бути осторонь свята, яке називають Днем знань. Тому запрошуємо усіх охочих на гостину 1 вересня. Сюрпризом для тих, хто тільки ступає на шлях до Країни знань, тобто першачкам, стане можливість у суботу пройти на територію зоопарку безкоштовно. А о 13.00 для усіх охочих розпочнеться майстер-клас від нашого екскурсовода- розмальовування вирізьблених фігурок носухи, які потім можна використовувати як брелок", - йдеться у повідомленні."Отож, чекаємо з нетерпінням і школярів, і їхніх батьків, і взагалі усіх охочих гарно провести час у місці найкомфортнішого відпочинку на природі у межах міста! Бо колектив КП "Луцький зоопарк" працює задля комфорту і наших підопічних, і усіх гостей", - кажуть в зоопарку.