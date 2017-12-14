вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Гроші дали, а паркан поставити «забули»: у Луцьку досі не обгородили «колію смерті»

Гроші дали, а паркан поставити «забули»: у Луцьку досі не обгородили «колію смерті»
У Луцьку досі не поставили паркан вздовж залізничних колій на Ківерцівській, де неодноразово гинули люди.

Про це йшлося у середу, 29 серпня, під час сесії Луцькради.

Нагадаємо, що у Луцьку, 29 січня, під так званим "ківерцівським" мостом, поїзд збив на смерть чоловіка. Протягом 2017 року на цьому відтинку залізничного шляху двічі збивали людей. Наприкінці травня під потягом загинула жінка, а в липні серйозних травм зазнав чоловік.

Депутат Тарас Шляхтич зауважив, що нещодавно виїжджав на місце і не побачив обіцяної загорожі, хоча на її зведення виділили 50 тисяч гривень з бюджету міста.

"Я побачив там 22 стовпці, лише шість із них перетягнуті сіткою. Роботи так до кінця й не завершили. Загорожу можна було давно доробити і забути про неї. Це не надто важке завдання", - наголосив він.

Тарас Шляхтич попросив дати відповідне доручення і все ж встановити паркан вздовж "колії смерті".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: колії смерті, Ківерцівська, паркан, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Режим тирана: на Волині рекомендували звільнити скандальну директорку школи
На Волині 24-річний фельдшер двічі приймав пологи у дорозі. ВІДЕО
Повідомили подробиці отруєння людей у луцькому кафе
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку просять пустити маршрутку до дачного масиву
Сьогодні, 11:27
Розбиває вікна квартир: у Луцьку нарікають на небезпечний фасад. ФОТО
Сьогодні, 11:24
Гроші дали, а паркан поставити «забули»: у Луцьку досі не обгородили «колію смерті»
Сьогодні, 11:18
У Луцький зоопарк «на халяву» пускатимуть першокласників
Сьогодні, 11:08
Волинянин на Закарпатті пограбував продавця у магазині
Сьогодні, 10:58
Схожі новини
Повідомили, коли обгородять «колію смерті» у Луцьку Повідомили, коли обгородять «колію смерті» у Луцьку
14 травень, 12:41
До дитсадка – через паркан: у Луцьку просять відремонтувати доріжку До дитсадка – через паркан: у Луцьку просять відремонтувати доріжку
13 квітень, 10:33
У Луцьку бус в'їхав у паркан У Луцьку бус в'їхав у паркан
14 грудень, 2017, 13:01
У Луцьку управління освіти матиме новий паркан У Луцьку управління освіти матиме новий паркан
07 листопад, 2017, 09:43
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку через недбалість будівельників без газу залишилася обласна лікарня і СІЗО
Сьогодні, 11:41
 0
На Волині школи ремонтує фірма з кримінальним минулим
Сьогодні, 11:35
 0
У Луцьку просять пустити маршрутку до дачного масиву
Сьогодні, 11:27
 0
Розбиває вікна квартир: у Луцьку нарікають на небезпечний фасад. ФОТО
Сьогодні, 11:24
 0
Гроші дали, а паркан поставити «забули»: у Луцьку досі не обгородили «колію смерті»
Сьогодні, 11:18
 0
Медіа
відео
1/8