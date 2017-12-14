Гроші дали, а паркан поставити «забули»: у Луцьку досі не обгородили «колію смерті»





Про це йшлося у середу, 29 серпня, під час сесії Луцькради.



Нагадаємо, що у Луцьку, 29 січня, під так званим "ківерцівським" мостом, поїзд з



Депутат Тарас Шляхтич зауважив, що нещодавно виїжджав на місце і не побачив обіцяної загорожі, хоча на її зведення виділили 50 тисяч гривень з бюджету міста.



"Я побачив там 22 стовпці, лише шість із них перетягнуті сіткою. Роботи так до кінця й не завершили. Загорожу можна було давно доробити і забути про неї. Це не надто важке завдання", - наголосив він.



Тарас Шляхтич попросив дати відповідне доручення і все ж встановити паркан вздовж "колії смерті".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку досі не поставили паркан вздовж залізничних колій на Ківерцівській, де неодноразово гинули люди.Про це йшлося у середу, 29 серпня, під час сесії Луцькради.Нагадаємо, що у Луцьку, 29 січня, під так званим "ківерцівським" мостом, поїзд з бив на смерть чоловіка . Протягом 2017 року на цьому відтинку залізничного шляху двічі збивали людей. Наприкінці травня під потягом загинула жінка , а в липні серйозних травм зазнав чоловік Депутатзауважив, що нещодавно виїжджав на місце і не побачив обіцяної загорожі, хоча на її зведення виділили 50 тисяч гривень з бюджету міста."Я побачив там 22 стовпці, лише шість із них перетягнуті сіткою. Роботи так до кінця й не завершили. Загорожу можна було давно доробити і забути про неї. Це не надто важке завдання", - наголосив він.Тарас Шляхтич попросив дати відповідне доручення і все ж встановити паркан вздовж "колії смерті".

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