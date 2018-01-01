Розбиває вікна квартир: у Луцьку нарікають на небезпечний фасад. ФОТО





Про це Василь Арсенюк повідомив на порталі



«Фасад будинку знаходиться в жахливому стані», – пише чоловік.



Він зазначає, що плитка шматками відколюється та б'є вікна квартир. Окрім того, є загроза того, що плитка впаде комусь на голову, тому що знизу – під'їзд.



«Прошу терміново усунути дану конструктивну проблему», – пише лучанин.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У будинку на вулиці Львівській, 63А – аварійний фасад.Про цеповідомив на порталі Відкрите місто «Фасад будинку знаходиться в жахливому стані», – пише чоловік.Він зазначає, що плитка шматками відколюється та б'є вікна квартир. Окрім того, є загроза того, що плитка впаде комусь на голову, тому що знизу – під'їзд.«Прошу терміново усунути дану конструктивну проблему», – пише лучанин.

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