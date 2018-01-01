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Розбиває вікна квартир: у Луцьку нарікають на небезпечний фасад. ФОТО

Розбиває вікна квартир: у Луцьку нарікають на небезпечний фасад. ФОТО
У будинку на вулиці Львівській, 63А – аварійний фасад.

Про це Василь Арсенюк повідомив на порталі Відкрите місто.

«Фасад будинку знаходиться в жахливому стані», – пише чоловік.

Він зазначає, що плитка шматками відколюється та б'є вікна квартир. Окрім того, є загроза того, що плитка впаде комусь на голову, тому що знизу – під'їзд.

«Прошу терміново усунути дану конструктивну проблему», – пише лучанин.
Розбиває вікна квартир: у Луцьку нарікають на небезпечний фасад. ФОТО

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Теги: проблема, Луцьк, будинок
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