У Луцьку просять пустити маршрутку до дачного масиву





Про це на платформі "Відкрите місто" написала Олена Корнієнко.



За словами жінки, впродовж півроку на масив не їздять маршрутки.



"Прошу звернути увагу на відновлення автобусного сполучення з дачним масивом "Маяк", протягом вже півроку відсутні маршрутні таксі на даному маршруті, а обіцянки управління транспорту та зв'язку щодо впровадження нового маршруту не виконані", - йдеться у повідомленні.

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