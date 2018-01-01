вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку просять пустити маршрутку до дачного масиву

У Луцьку просять пустити маршрутку до дачного масиву
У Луцьку просять відновити транспортне сполучення до дачного масиву "Маяк".

Про це на платформі "Відкрите місто" написала Олена Корнієнко.

За словами жінки, впродовж півроку на масив не їздять маршрутки.

"Прошу звернути увагу на відновлення автобусного сполучення з дачним масивом "Маяк", протягом вже півроку відсутні маршрутні таксі на даному маршруті, а обіцянки управління транспорту та зв'язку щодо впровадження нового маршруту не виконані", - йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: транспорт, маршрутки
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Режим тирана: на Волині рекомендували звільнити скандальну директорку школи
На Волині 24-річний фельдшер двічі приймав пологи у дорозі. ВІДЕО
Повідомили подробиці отруєння людей у луцькому кафе
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку через недбалість будівельників без газу залишилася обласна лікарня і СІЗО
Сьогодні, 11:41
На Волині школи ремонтує фірма з кримінальним минулим
Сьогодні, 11:35
У Луцьку просять пустити маршрутку до дачного масиву
Сьогодні, 11:27
Розбиває вікна квартир: у Луцьку нарікають на небезпечний фасад. ФОТО
Сьогодні, 11:24
Гроші дали, а паркан поставити «забули»: у Луцьку досі не обгородили «колію смерті»
Сьогодні, 11:18
Схожі новини
У Луцьку просять вирішити проблему з доїздом на Дубнівську У Луцьку просять вирішити проблему з доїздом на Дубнівську
29 серпень, 18:21
У Луцьку маршрутка №16 не дотримується графіка У Луцьку маршрутка №16 не дотримується графіка
13 серпень, 11:50
Відхиляються від маршруту і їздять на зламках: на Волині й далі перевіряють автобуси. ФОТО Відхиляються від маршруту і їздять на зламках: на Волині й далі перевіряють автобуси. ФОТО
06 серпень, 15:28
Луцьких маршрутників просять карати за вимкнення GPS Луцьких маршрутників просять карати за вимкнення GPS
03 серпень, 16:42
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку через недбалість будівельників без газу залишилася обласна лікарня і СІЗО
Сьогодні, 11:41
 0
На Волині школи ремонтує фірма з кримінальним минулим
Сьогодні, 11:35
 0
У Луцьку просять пустити маршрутку до дачного масиву
Сьогодні, 11:27
 0
Розбиває вікна квартир: у Луцьку нарікають на небезпечний фасад. ФОТО
Сьогодні, 11:24
 0
Гроші дали, а паркан поставити «забули»: у Луцьку досі не обгородили «колію смерті»
Сьогодні, 11:18
 0
Медіа
відео
1/8