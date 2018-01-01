31 серпня на Волині: гортаючи календар
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31 серпня день народження відзначає тренер луцької "Волині" Сергій Чабан (на фото).
Також цього дня день народження у волинської журналістки Людмили Приймачук та ведучий Сергій Абрамчук.
За православним календарем 31 серпня іменини відзначають Георгій, Денисій, Омелян, Іван, Іларіон, Лавр, Макарій та Флор.
Вітаємо усіх іменинників цього дня та бажаємо міцного здоров’я, сімейної злагоди і професійних успіхів!
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Також цього дня день народження у волинської журналістки Людмили Приймачук та ведучий Сергій Абрамчук.
За православним календарем 31 серпня іменини відзначають Георгій, Денисій, Омелян, Іван, Іларіон, Лавр, Макарій та Флор.
Вітаємо усіх іменинників цього дня та бажаємо міцного здоров’я, сімейної злагоди і професійних успіхів!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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