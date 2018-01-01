На Волині чоловік потрапив під потяг





Про це повідомили у прес-службі ГУНП у ВОлинській області.



29 серпня, на залізничній колії «Ковель-Камінь-Каширський» поблизу села Доротище Ковельського району машиніст тепловоза, 40-річний житель селища Люблинець, наїхав на 20-річного жителя цього ж району.



Ймовірно, чоловік заснув на залізничній колії.



Внаслідок пригоди потерпілий отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували у відділення реанімації Ковельського міськрайонного територіального медичного об’єднання.



За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту) Кримінального кодексу України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 20-річний волинянин потрапив під тепловоз. На щастя, чоловік вижив.Про це повідомили у прес-службі ГУНП у ВОлинській області.29 серпня, на залізничній колії «Ковель-Камінь-Каширський» поблизу села Доротище Ковельського району машиніст тепловоза, 40-річний житель селища Люблинець, наїхав на 20-річного жителя цього ж району.Ймовірно, чоловік заснув на залізничній колії.Внаслідок пригоди потерпілий отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували у відділення реанімації Ковельського міськрайонного територіального медичного об’єднання.За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту) Кримінального кодексу України.

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