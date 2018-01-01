На Волині чоловік потрапив під потяг
Сьогодні, 11:55
20-річний волинянин потрапив під тепловоз. На щастя, чоловік вижив.
Про це повідомили у прес-службі ГУНП у ВОлинській області.
29 серпня, на залізничній колії «Ковель-Камінь-Каширський» поблизу села Доротище Ковельського району машиніст тепловоза, 40-річний житель селища Люблинець, наїхав на 20-річного жителя цього ж району.
Ймовірно, чоловік заснув на залізничній колії.
Внаслідок пригоди потерпілий отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували у відділення реанімації Ковельського міськрайонного територіального медичного об’єднання.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту) Кримінального кодексу України.
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Про це повідомили у прес-службі ГУНП у ВОлинській області.
29 серпня, на залізничній колії «Ковель-Камінь-Каширський» поблизу села Доротище Ковельського району машиніст тепловоза, 40-річний житель селища Люблинець, наїхав на 20-річного жителя цього ж району.
Ймовірно, чоловік заснув на залізничній колії.
Внаслідок пригоди потерпілий отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували у відділення реанімації Ковельського міськрайонного територіального медичного об’єднання.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту) Кримінального кодексу України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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