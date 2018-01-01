вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Шахрайські схеми: на Волині орудуть псевдопрацівники Vodafone

Шахрайські схеми: на Волині орудуть псевдопрацівники Vodafone
У жительки Маневицького району шахрай виманив у жінки майже 20 тисяч гривень.

Про це йдеться на сторінці Маневицького відділу поліції у facebook.

Так, до поліції надійшла заява від жительки району, яка повідомила, що 25 серпня на її мобільний номер зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником компанії «Водафон».

Під приводом продовження строку дії мобільного номеру заявниці, шахраї отримали від останньої три абонентські номери, на які вона здійснювала дзвінки, після чого заблокували її Sim-карту.

Доки заявниця «сімки» розбиралась що до чого, шахраї відновивши Sim- карту отримали доступ до сервісу «Приват 24», за допомогою якого, з кредитної карти заявниці здійснили перерахунок грошових коштів у сумі 19 999 грн.

Відомості за даним фактом працівниками слідчого відділення Маневицького ВП ГУНП у Волинській області внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за правовою кваліфікацією ч. 1 ст.190 Кримінального кодексу України.

Щоб розпізнати шахрайство і не стати його жертвою, слід запам'ятати:

- банківські співробітники ніколи не вимагають назвати останні три цифри на зворотному боці картки (CVV-код), пароль від карти/термін дії, одноразовий пароль/код операції, який приходить на телефон;

- співробітники банку також не вимагають негайного прийняття рішень, вони не залякують, не маніпулюють вами;

- якщо вас просять перевести куди - небудь гроші для того, щоб активувати або розблокувати картку, не піддавайтеся на такі вмовляння, адже банківські співробітники не можуть вимагати перекладу грошей, а такі прохання явно вказують на шахрайство;

- шахраї будуть спекулювати на тривожної темі. Як правило, говорять про блокування картки, штраф, прострочений кредит, підозрілі операції, які нібито чиняться з вашої картки. Все це змушує людину панікувати і мислити нераціонально.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: шахрай, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Режим тирана: на Волині рекомендували звільнити скандальну директорку школи
На Волині 24-річний фельдшер двічі приймав пологи у дорозі. ВІДЕО
Повідомили подробиці отруєння людей у луцькому кафе
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині шукають дезертира-втікача
Сьогодні, 12:17
Знайшли тіло хлопчика, який потонув на українському курорті
Сьогодні, 12:05
Шахрайські схеми: на Волині орудуть псевдопрацівники Vodafone
Сьогодні, 12:00
На Волині чоловік потрапив під потяг
Сьогодні, 11:55
У Луцьку через недбалість будівельників без газу залишилася обласна лікарня і СІЗО
Сьогодні, 11:41
Схожі новини
Хотів полагодити комп'ютер: волинянина обдурили на 5 тисяч гривень Хотів полагодити комп'ютер: волинянина обдурили на 5 тисяч гривень
08 серпень, 13:58
Шахрай обдурив лучанку на 15 тисяч гривень Шахрай обдурив лучанку на 15 тисяч гривень
06 серпень, 16:00
Волинянка перерахувала гроші шахраям за неіснуючу валізу Волинянка перерахувала гроші шахраям за неіснуючу валізу
02 серпень, 13:31
Волинянин «попався» на гачок шахраїв Волинянин «попався» на гачок шахраїв
31 липень, 08:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Горохові представили нову голову райдержадміністрації. ФОТО
Сьогодні, 12:48
 0
Хто розважатиме лучан у день міста. ПРОГРАМА
Сьогодні, 12:45
 0
Водій народився в сорочці: опублікували нове відео аварії під Луцьком
Сьогодні, 12:37
 0
«РоллерDisco» у «ПортCity»*
Сьогодні, 12:34
 0
На Волині шукають дезертира-втікача
Сьогодні, 12:17
 0
Медіа
відео
1/8