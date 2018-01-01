Шахрайські схеми: на Волині орудуть псевдопрацівники Vodafone

У жительки Маневицького району шахрай виманив у жінки майже 20 тисяч гривень.Про це йдеться на сторінці Маневицького відділу поліції у facebook.Так, до поліції надійшла заява від жительки району, яка повідомила, що 25 серпня на її мобільний номер зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником компанії «Водафон».Під приводом продовження строку дії мобільного номеру заявниці, шахраї отримали від останньої три абонентські номери, на які вона здійснювала дзвінки, після чого заблокували її Sim-карту.Доки заявниця «сімки» розбиралась що до чого, шахраї відновивши Sim- карту отримали доступ до сервісу «Приват 24», за допомогою якого, з кредитної карти заявниці здійснили перерахунок грошових коштів у сумі 19 999 грн.Відомості за даним фактом працівниками слідчого відділення Маневицького ВП ГУНП у Волинській області внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за правовою кваліфікацією ч. 1 ст.190 Кримінального кодексу України.Щоб розпізнати шахрайство і не стати його жертвою, слід запам'ятати:- банківські співробітники ніколи не вимагають назвати останні три цифри на зворотному боці картки (CVV-код), пароль від карти/термін дії, одноразовий пароль/код операції, який приходить на телефон;- співробітники банку також не вимагають негайного прийняття рішень, вони не залякують, не маніпулюють вами;- якщо вас просять перевести куди - небудь гроші для того, щоб активувати або розблокувати картку, не піддавайтеся на такі вмовляння, адже банківські співробітники не можуть вимагати перекладу грошей, а такі прохання явно вказують на шахрайство;- шахраї будуть спекулювати на тривожної темі. Як правило, говорять про блокування картки, штраф, прострочений кредит, підозрілі операції, які нібито чиняться з вашої картки. Все це змушує людину панікувати і мислити нераціонально.