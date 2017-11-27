Знайшли тіло хлопчика, який потонув на українському курорті





У Запорізькій області рятувальники знайшли тіло 8-річної дитини, яка зникла під час купання в морі 24 серпня, - пише



Про це повідомили в прес-службі управління ДСНС у Запорізькій області.



24 серпня у курортному селищі Кирилівка 8-річний хлопчик разом зі своїм братом у шторм пішов купатися. Через деякий час на берег вийшов лише один із братів, 8-річний хлопчик зник у воді.



Вчора ввечері, 29 серпня, на березі острова Бірючого, на відстані приблизно 7 км у бік Генічеська, тіло хлопчика було знайдено й відправлено на експертизу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Тіло хлопчика знайшли на березі острова Бірючого. Трагедія сталася у Кирилівці.У Запорізькій області рятувальники знайшли тіло 8-річної дитини, яка зникла під час купання в морі 24 серпня, - пише Уніан Про це повідомили в прес-службі управління ДСНС у Запорізькій області.24 серпня у курортному селищі Кирилівка 8-річний хлопчик разом зі своїм братом у шторм пішов купатися. Через деякий час на берег вийшов лише один із братів, 8-річний хлопчик зник у воді.Вчора ввечері, 29 серпня, на березі острова Бірючого, на відстані приблизно 7 км у бік Генічеська, тіло хлопчика було знайдено й відправлено на експертизу.

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