Знайшли тіло хлопчика, який потонув на українському курорті
Сьогодні, 12:05
Тіло хлопчика знайшли на березі острова Бірючого. Трагедія сталася у Кирилівці.
У Запорізькій області рятувальники знайшли тіло 8-річної дитини, яка зникла під час купання в морі 24 серпня, - пише Уніан.
Про це повідомили в прес-службі управління ДСНС у Запорізькій області.
24 серпня у курортному селищі Кирилівка 8-річний хлопчик разом зі своїм братом у шторм пішов купатися. Через деякий час на берег вийшов лише один із братів, 8-річний хлопчик зник у воді.
Вчора ввечері, 29 серпня, на березі острова Бірючого, на відстані приблизно 7 км у бік Генічеська, тіло хлопчика було знайдено й відправлено на експертизу.
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У Запорізькій області рятувальники знайшли тіло 8-річної дитини, яка зникла під час купання в морі 24 серпня, - пише Уніан.
Про це повідомили в прес-службі управління ДСНС у Запорізькій області.
24 серпня у курортному селищі Кирилівка 8-річний хлопчик разом зі своїм братом у шторм пішов купатися. Через деякий час на берег вийшов лише один із братів, 8-річний хлопчик зник у воді.
Вчора ввечері, 29 серпня, на березі острова Бірючого, на відстані приблизно 7 км у бік Генічеська, тіло хлопчика було знайдено й відправлено на експертизу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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