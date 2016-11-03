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Водій народився в сорочці: опублікували нове відео аварії під Луцьком

Водій народився в сорочці: опублікували нове відео аварії під Луцьком
У селі Милуші трапилась аварія, у якій зіткнулись ЗІЛ та Nissan. Відтак, сьогодні, 30 серпня у мережі інтернет з'явилось відео автотрощі.

Чергове відео ДТП опублікувала голова Княгининівської ОТГ Олена Твердохліб у спільноті «Княгининівська громада», що у Facebook.

Нагадаємо, жахлива аварія трапилася 28 серпня, близько 10:00.

Зазначали, що водій не впорався з керуванням і тому виїхав на зустрічну смугу.

Як видно з відео, водій буса вийшов сам з авто практично неушкодженим.

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Переглянути відео можна ТУТ.

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Теги: відео, аварія, Милуші
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