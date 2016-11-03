Водій народився в сорочці: опублікували нове відео аварії під Луцьком
Сьогодні, 12:37
У селі Милуші трапилась аварія, у якій зіткнулись ЗІЛ та Nissan. Відтак, сьогодні, 30 серпня у мережі інтернет з'явилось відео автотрощі.
Чергове відео ДТП опублікувала голова Княгининівської ОТГ Олена Твердохліб у спільноті «Княгининівська громада», що у Facebook.
Нагадаємо, жахлива аварія трапилася 28 серпня, близько 10:00.
Зазначали, що водій не впорався з керуванням і тому виїхав на зустрічну смугу.
Як видно з відео, водій буса вийшов сам з авто практично неушкодженим.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Розповіли деталі жахливої аварії під Луцьком. ВІДЕО
Переглянути відео можна ТУТ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Чергове відео ДТП опублікувала голова Княгининівської ОТГ Олена Твердохліб у спільноті «Княгининівська громада», що у Facebook.
Нагадаємо, жахлива аварія трапилася 28 серпня, близько 10:00.
Зазначали, що водій не впорався з керуванням і тому виїхав на зустрічну смугу.
Як видно з відео, водій буса вийшов сам з авто практично неушкодженим.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Розповіли деталі жахливої аварії під Луцьком. ВІДЕО
Переглянути відео можна ТУТ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Горохові представили нову голову райдержадміністрації. ФОТО
Сьогодні, 12:48
Хто розважатиме лучан у день міста. ПРОГРАМА
Сьогодні, 12:45
Водій народився в сорочці: опублікували нове відео аварії під Луцьком
Сьогодні, 12:37
«РоллерDisco» у «ПортCity»*
Сьогодні, 12:34
На Волині шукають дезертира-втікача
Сьогодні, 12:17