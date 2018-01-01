Хто розважатиме лучан у день міста. ПРОГРАМА





Про це повідомили у департаменті сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради.



Цього дня, 8️ вересня, з 12.00 до 22.00 на вході у Центральний парк культури і відпочинку імені Лесі Українки на лучан чекатимуть запальні ведучі , конкурси, розіграші, аніматори, діджеї, пісенна фієста «Рівне-Луцьк».



Цього дня для Вас також виступлять наші зіркові гості:



- «DILEMMA»,

- Сергій Скулинець,

- Марія Хурсенко,

- «One Light Inside»,

- «Lin D».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У мережі оприлюднили перелік артистів, які розважатимуть лучан у день міста.Про це повідомили у департаменті сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради.Цього дня, 8️ вересня, з 12.00 до 22.00 на вході у Центральний парк культури і відпочинку імені Лесі Українки на лучан чекатимуть запальні ведучі , конкурси, розіграші, аніматори, діджеї, пісенна фієста «Рівне-Луцьк».Цього дня для Вас також виступлять наші зіркові гості:- «DILEMMA»,- Сергій Скулинець,- Марія Хурсенко,- «One Light Inside»,- «Lin D».

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію