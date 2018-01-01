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Хто розважатиме лучан у день міста. ПРОГРАМА

Хто розважатиме лучан у день міста. ПРОГРАМА
У мережі оприлюднили перелік артистів, які розважатимуть лучан у день міста.

Про це повідомили у департаменті сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради.

Цього дня, 8️ вересня, з 12.00 до 22.00 на вході у Центральний парк культури і відпочинку імені Лесі Українки на лучан чекатимуть запальні ведучі , конкурси, розіграші, аніматори, діджеї, пісенна фієста «Рівне-Луцьк».

Цього дня для Вас також виступлять наші зіркові гості:

- «DILEMMA»,
- Сергій Скулинець,
- Марія Хурсенко,
- «One Light Inside»,
- «Lin D».

Хто розважатиме лучан у день міста. ПРОГРАМА

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Теги: день міста, Луцьк, свято
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