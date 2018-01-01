Якою буде погода у перші дні осені





Про це пише синоптик Наталка Діденко у своєму блозі, - повідомляє



У більшості областей переважатиме підвищений атмосферний тиск, сухе повітря, сонячна та малохмарна погода. Тобто, опадів не передбачається. Єдиний виняток - у західній частині, точніше, в Прикарпатті - є ймовірність періодичних локальних невеликих дощів, місцями з грозами. Температура повітря не буде настільки однорідною.



У західних, північних областях, а також у Вінницькій стовпчики термометрів коливатимуться в комфортних межах, +24... +29 градусів. А ось південній частині, на сході та в більшості центральних областей ще втримається справжня літня спека. Максимальна температура повітря досягне + 28... +33 градусів.



"При такій синоптичній ситуації посилиться пожежна небезпека. Будьте обережні з вогнем. Не кидайте недопалки, і ні в якому разі не паліть сміття, особливо поблизу лісу або полів", - попереджає синоптик.



Нічна температура повітря більш високої очікується в південній частині, +15... +23 градуси. На решті території вона складе +13... +18 градусів. У Карпатах місцями передбачається +8... +12 градусів.



Першою ознакою ранньої осені стануть нічні і ранкові тумани і серпанки. Тому водіям слід бути особливо обережними і стежити, щоб фари були включеними.



У Києві молоде бабине літо повністю підтримує свій імідж хорошої погоди. Найближчим часом у столиці опадів не передбачається. 30-31 серпня, 1-2 вересня і першу половину наступного тижня в Києві буде світити сонце, температура повітря буде комфортною. Протягом дня близько + 25 + 29 градусів, вночі +13 +17 градусів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У найближчі дні, 30-31 серпня і до наступного тижня в Україну прийде молоде бабине літо, яке як правило, починається на Пречисту, 28 серпня.Про це пише синоптику своєму блозі, - повідомляє Уніан У більшості областей переважатиме підвищений атмосферний тиск, сухе повітря, сонячна та малохмарна погода. Тобто, опадів не передбачається. Єдиний виняток - у західній частині, точніше, в Прикарпатті - є ймовірність періодичних локальних невеликих дощів, місцями з грозами. Температура повітря не буде настільки однорідною.У західних, північних областях, а також у Вінницькій стовпчики термометрів коливатимуться в комфортних межах, +24... +29 градусів. А ось південній частині, на сході та в більшості центральних областей ще втримається справжня літня спека. Максимальна температура повітря досягне + 28... +33 градусів."При такій синоптичній ситуації посилиться пожежна небезпека. Будьте обережні з вогнем. Не кидайте недопалки, і ні в якому разі не паліть сміття, особливо поблизу лісу або полів", - попереджає синоптик.Нічна температура повітря більш високої очікується в південній частині, +15... +23 градуси. На решті території вона складе +13... +18 градусів. У Карпатах місцями передбачається +8... +12 градусів.Першою ознакою ранньої осені стануть нічні і ранкові тумани і серпанки. Тому водіям слід бути особливо обережними і стежити, щоб фари були включеними.У Києві молоде бабине літо повністю підтримує свій імідж хорошої погоди. Найближчим часом у столиці опадів не передбачається. 30-31 серпня, 1-2 вересня і першу половину наступного тижня в Києві буде світити сонце, температура повітря буде комфортною. Протягом дня близько + 25 + 29 градусів, вночі +13 +17 градусів.

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