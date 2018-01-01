Показали відео затримання чоловіка, який взяв у заручники 4 дітей

Київські правоохоронці оприлюднили відео затримання чоловіка, який забарикадувався у квартирі та тримав у заручниках 4 маленьких дітей.Відео можна переглянути на сайті ГУНП міста Києва."Приблизно о 6:30 ранку надійшла інформація до кол-центру поліції Києва про те, що в Святошинському районі виник конфлікт між чоловіком та дружиною, у результаті якого він її побив, викинув з квартири, а в квартирі силою утримує їхніх чотирьох дітей. Чоловік був агресивно налаштований, погрожував вбивством дітям, працівникам поліції", - розповів начальник ГУ Нацполіції КиєваЗа словами правоохоронця, чоловік був одягнутий у бронежилет та металеву каску, під час перемовин він відпустив старшу дівчинку."Цей жах почався вночі, коли він почав нас усіх будити, своїми криками, матюками на мою маму. Вона втекла, викликала поліцію. Він почав буянити, говорити щось про СРСР, почав вмикати на повну гучність музику, хоча ми просили її вимкнути.Він почав кричати, що живим не здасться, вдягнув свою військову форму, яка у нього залишилася з АТО. Ймовірно, у нього щось переграло у голові", - зазначила дівчина.Як зазначили у поліції, після цього вони відволікли чоловіка і, коли з’явилась 100% впевненість, що діти не постраждають, спеціальний підрозділ почав штурм і затримання зловмисника."За оперативною інформацією з’ясували, де він стоїть, двері були трохи привідкриті. Разом із патрульними, розмовляючи з ним, виявили, що він трохи відволікся, та зайшли, знешкодивши його без жодного пострілу. Звільнили при цьому дітей, ніхто не постраждав", - розповів співробітник КОРД столичного ГУ Нацполіції.Під час обшуку у затриманого вилучили холодну зброю, а також дві одиниці вогнепальної."Попередньо візуально визначено, що призначена для відстрілу гумовими кулями, але експертиза надасть остаточні висновки", - додав Крищенко.Наразі слідчі порушили кримінальне провадження за статтею "Захоплення заручників", зокрема йдеться про захоплення дітей у заручники, чоловіку загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.