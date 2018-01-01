У Росії помер Йосип Кобзон





Про це в четвер, 30 серпня, - повідомляє



Кобзону було 80 років.



Інформацію про смерть Кобзона підтвердив помічник дружини співака, пише Интерфакс.



Як стало відомо, 27 липня співака підключили до апарата допоміжної вентиляції легень. Перед цим артиста перевели в реанімацію у відділенні нейрохірургії в одній з московських лікарень. Його стан оцінювався як стабільно важкий.



У той же день прес-секретар Кобзона Варвара Виноградова заявила, що госпіталізація співака була плановою і в реанімацію його не переведено. З таким же повідомленням виступила 26 липня дружина артиста Нінель Кобзон.



Раніше повідомлялося, що Україна позбавила Йосипа Кобзона всіх державних нагород та почестей, а також заблокувала його активи.



Нагадаємо, Йосип Кобзон в квітні цього року був негайно госпіталізований.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Помер співак Йосип Кобзон.Про це в четвер, 30 серпня, - повідомляє Корреспондент з посиланням на Комсомольску правду.Кобзону було 80 років.Інформацію про смерть Кобзона підтвердив помічник дружини співака, пише Интерфакс.Як стало відомо, 27 липня співака підключили до апарата допоміжної вентиляції легень. Перед цим артиста перевели в реанімацію у відділенні нейрохірургії в одній з московських лікарень. Його стан оцінювався як стабільно важкий.У той же день прес-секретар Кобзона Варвара Виноградова заявила, що госпіталізація співака була плановою і в реанімацію його не переведено. З таким же повідомленням виступила 26 липня дружина артиста Нінель Кобзон.Раніше повідомлялося, що Україна позбавила Йосипа Кобзона всіх державних нагород та почестей, а також заблокувала його активи.Нагадаємо, Йосип Кобзон в квітні цього року був негайно госпіталізований.

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