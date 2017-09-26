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На Рівненщині дитина потрапила до реанімації через отруєння

На Рівненщині дитина потрапила до реанімації через отруєння
У селі Грабове Рівненського району трирічний хлопчик отруївся знеболювальним.

Інцидент трапився 29 серпня, - пише Рівне вечірнє.

Дитину привезли до реанімації лікарні з гострим медикаментозним отруєнням. За попередньою інформацією, хлопчик наївся знеболювального «Нурофен».

Стан дитини – середньої тяжкості.

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Теги: отруєння, дитина
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