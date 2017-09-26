На Рівненщині дитина потрапила до реанімації через отруєння
Сьогодні, 14:10
У селі Грабове Рівненського району трирічний хлопчик отруївся знеболювальним.
Інцидент трапився 29 серпня, - пише Рівне вечірнє.
Дитину привезли до реанімації лікарні з гострим медикаментозним отруєнням. За попередньою інформацією, хлопчик наївся знеболювального «Нурофен».
Стан дитини – середньої тяжкості.
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Інцидент трапився 29 серпня, - пише Рівне вечірнє.
Дитину привезли до реанімації лікарні з гострим медикаментозним отруєнням. За попередньою інформацією, хлопчик наївся знеболювального «Нурофен».
Стан дитини – середньої тяжкості.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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