У Луцьку заклади порушували режим роботи

В ніч з 29 на 30 серпня 2018 року у Луцьку муніципали спільно з поліцейськими провели рейд.Про це повідомили у прес-службі Луцької міської ради.Робоча група перевірила 12 об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери надання послуг (в т. ч. комп’ютерних клубів, інтернет-кафе та закладів державних лотерей).Виявили один факт порушення режиму роботи закладом державної лотереї та один факт порушення ч. 2 ст. 156 КУпАП - продаж пива після 22:00 години у закладі торгівлі.За фактами порушення норм законодавства винесли постанову у справі про адміністративне правопорушення за ст. 182 КУпАП на працівника закладу державної лотереї (просп. Волі, 9) та складено протокол про адміністративне правопорушення за ч. 2 ст. 156 КУпАП на продавця торгового павільйону «Мінімаркет» на зупинці громадського транспорту (просп. Волі, 29).