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У Луцьку заклади порушували режим роботи

У Луцьку заклади порушували режим роботи
В ніч з 29 на 30 серпня 2018 року у Луцьку муніципали спільно з поліцейськими провели рейд.

Про це повідомили у прес-службі Луцької міської ради.

Робоча група перевірила 12 об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери надання послуг (в т. ч. комп’ютерних клубів, інтернет-кафе та закладів державних лотерей).

Виявили один факт порушення режиму роботи закладом державної лотереї та один факт порушення ч. 2 ст. 156 КУпАП - продаж пива після 22:00 години у закладі торгівлі.

За фактами порушення норм законодавства винесли постанову у справі про адміністративне правопорушення за ст. 182 КУпАП на працівника закладу державної лотереї (просп. Волі, 9) та складено протокол про адміністративне правопорушення за ч. 2 ст. 156 КУпАП на продавця торгового павільйону «Мінімаркет» на зупинці громадського транспорту (просп. Волі, 29).

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Теги: муніципали, благоустрій, Луцьк
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