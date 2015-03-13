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Били та відбирали гроші: волинянин відправляв чоловіків у трудове рабство

Били та відбирали гроші: волинянин відправляв чоловіків у трудове рабство
На Волині судитимуть мешканця Володимира-Волинського, який відправляв людей в трудове рабство у Білорусь.

Так, упродовж 2016 року молодик підшуковував на Волині чоловіків, які перебували в уразливому стані, не мали роботи та постійного заробітку, обіцяв їм гарні умови праці на підприємстві в одному із районів Мінської області Республіки Білорусь та переміщав у сусідню державу, - інформує прес-служба прокуратури.

Там люди потрапляли в трудове рабство й змушені були, проживаючи в нелюдських умовах, у будь-яку погоду, цілодобово, без вихідних, без належного харчування, незалежно від стану здоров'я випасати та доглядати корів. У разі непокори їм погрожували й били, не даючи можливості повернутися на Батьківщину, а їхній заробіток привласнював обвинувачений.

Зауважимо, що під час вчинення цих кримінальних правопорушень молодик в Україні був засуджений за умисне тяжке тілесне ушкодження та хуліганство до 5 років позбавлення волі, проте звільнений від відбуття призначеного покарання зі встановленням 3-річного випробувального строку.

Тепер же його судитимуть за торгівлю людьми (кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст. 149 КК України).

Суд, призначаючи обвинуваченому покарання, врахує, що він вчинив злочин щодо особи похилого віку, особи з інвалідністю, особи, яка страждає на психічний розлад, має вади розумового розвитку.


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Теги: трудове рабство, Волинь, Білорусь
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