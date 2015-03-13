Били та відбирали гроші: волинянин відправляв чоловіків у трудове рабство

На Волині судитимуть мешканця Володимира-Волинського, який відправляв людей в трудове рабство у Білорусь.Так, упродовж 2016 року молодик підшуковував на Волині чоловіків, які перебували в уразливому стані, не мали роботи та постійного заробітку, обіцяв їм гарні умови праці на підприємстві в одному із районів Мінської області Республіки Білорусь та переміщав у сусідню державу, - інформує прес-служба прокуратури.Там люди потрапляли в трудове рабство й змушені були, проживаючи в нелюдських умовах, у будь-яку погоду, цілодобово, без вихідних, без належного харчування, незалежно від стану здоров'я випасати та доглядати корів. У разі непокори їм погрожували й били, не даючи можливості повернутися на Батьківщину, а їхній заробіток привласнював обвинувачений.Зауважимо, що під час вчинення цих кримінальних правопорушень молодик в Україні був засуджений за умисне тяжке тілесне ушкодження та хуліганство до 5 років позбавлення волі, проте звільнений від відбуття призначеного покарання зі встановленням 3-річного випробувального строку.Тепер же його судитимуть за торгівлю людьми (кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст. 149 КК України).Суд, призначаючи обвинуваченому покарання, врахує, що він вчинив злочин щодо особи похилого віку, особи з інвалідністю, особи, яка страждає на психічний розлад, має вади розумового розвитку.