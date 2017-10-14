У Луцьку пройде марш за права тварин
Сьогодні, 15:13
У Луцьку відбудеться марш за права тварин.
Акцію проведуть у неділю, 30 вересня, о 12:00, - повідомили організатори.
Мешканці міста долучаться до всеукраїнської акції, що покликана захистити тварин від жорстокості та нагадати про важливість гуманності.
"Світ не зміниться в одну мить, але вже зараз Луцьк, Україна і кожен із нас має зробити свій крок гуманності та покласти край знущанням над тваринами", - йдеться у повідомленні організаторів.
Всеукраїнський марш за права тварин є гуманістичною і зоозахисною, але не політичною акцією. Учасників просять утриматися від партійної символіки і лозунгів.
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Акцію проведуть у неділю, 30 вересня, о 12:00, - повідомили організатори.
Мешканці міста долучаться до всеукраїнської акції, що покликана захистити тварин від жорстокості та нагадати про важливість гуманності.
"Світ не зміниться в одну мить, але вже зараз Луцьк, Україна і кожен із нас має зробити свій крок гуманності та покласти край знущанням над тваринами", - йдеться у повідомленні організаторів.
Всеукраїнський марш за права тварин є гуманістичною і зоозахисною, але не політичною акцією. Учасників просять утриматися від партійної символіки і лозунгів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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