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У Луцьку пройде марш за права тварин

У Луцьку пройде марш за права тварин
У Луцьку відбудеться марш за права тварин.

Акцію проведуть у неділю, 30 вересня, о 12:00, - повідомили організатори.

Мешканці міста долучаться до всеукраїнської акції, що покликана захистити тварин від жорстокості та нагадати про важливість гуманності.

"Світ не зміниться в одну мить, але вже зараз Луцьк, Україна і кожен із нас має зробити свій крок гуманності та покласти край знущанням над тваринами", - йдеться у повідомленні організаторів.

Всеукраїнський марш за права тварин є гуманістичною і зоозахисною, але не політичною акцією. Учасників просять утриматися від партійної символіки і лозунгів.

У Луцьку пройде марш за права тварин

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Теги: тварини, захист, марш, акція, анонс
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