У Луцьку пройде марш за права тварин

У Луцьку відбудеться марш за права тварин.Акцію проведуть у неділю, 30 вересня, о 12:00, - повідомили організатори.Мешканці міста долучаться до всеукраїнської акції, що покликана захистити тварин від жорстокості та нагадати про важливість гуманності."Світ не зміниться в одну мить, але вже зараз Луцьк, Україна і кожен із нас має зробити свій крок гуманності та покласти край знущанням над тваринами", - йдеться у повідомленні організаторів.Всеукраїнський марш за права тварин є гуманістичною і зоозахисною, але не політичною акцією. Учасників просять утриматися від партійної символіки і лозунгів.