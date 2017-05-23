Людина дійсно тягне школу, - освітяни про директора, якого хочуть звільнити





Про це йшлося 30 серпня під засідання постійної комісії з питань освіти, науки, інформаційного простору, культури та мови, національного і духовного розвитку, сім’ї, молоді, спорту та туризму, - інформує



Йдеться про Іваничівську спеціальну загальноосвітню школу-інтернат, де зараз директор Людмила Лазаренко.



На засідання комісії приїхав педагогічний колектив. Вчителі просили залишити на посаді Людмилу Лазаренко до проведення конкурсу, оскільки вважають її ідеальним керівником. Крім того, жінка є єдиним дефектологом у школі, а це важливо для розвитку дітей.



«Дійсно, людина тягне школу. Ви маєте розуміти, наскільки це складна школа. Я не впевнений у тій особі, чи вона дасть раду. Це специфіка. Це треба бачити дітей. Це треба мати хист працювати з такими дітьми і їхніми батьками. Це, як правило, батьки, які випивають і не маленько. Для їхніх дітей цей заклад – порятунок», - розповів заступник директора.



Інші працівники школи розповіли, що стороння людина просто не справиться з обов’язками. Вони запевнили, що люди вийдуть на вулицю протестувати, якщо для школи призначать іншого директора.



Врешті четверо членів комісії проголосували за те, щоб т.в.о. була Ніна Шумська. Один член комісії проголосував проти, один утримався.



Це питання вирішуватимуть на сесії обласної ради.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Через закінчення терміну контракту у спеціальній школі на Волині хочуть звільнити директора, натомість призначивши тимчасово виконуючого обов’язки директора.Про це йшлося 30 серпня під засідання постійної комісії з питань освіти, науки, інформаційного простору, культури та мови, національного і духовного розвитку, сім’ї, молоді, спорту та туризму, - інформує Перший Йдеться про Іваничівську спеціальну загальноосвітню школу-інтернат, де зараз директорНа засідання комісії приїхав педагогічний колектив. Вчителі просили залишити на посаді Людмилу Лазаренко до проведення конкурсу, оскільки вважають її ідеальним керівником. Крім того, жінка є єдиним дефектологом у школі, а це важливо для розвитку дітей.«Дійсно, людина тягне школу. Ви маєте розуміти, наскільки це складна школа. Я не впевнений у тій особі, чи вона дасть раду. Це специфіка. Це треба бачити дітей. Це треба мати хист працювати з такими дітьми і їхніми батьками. Це, як правило, батьки, які випивають і не маленько. Для їхніх дітей цей заклад – порятунок», - розповів заступник директора.Інші працівники школи розповіли, що стороння людина просто не справиться з обов’язками. Вони запевнили, що люди вийдуть на вулицю протестувати, якщо для школи призначать іншого директора.Врешті четверо членів комісії проголосували за те, щоб т.в.о. була. Один член комісії проголосував проти, один утримався.Це питання вирішуватимуть на сесії обласної ради.

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