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У волинському райцентрі знову зацвіли каштани

У волинському райцентрі знову зацвіли каштани
До подиву камінь-каширців під кінець літа каштани на міських вулицях почали оживати, оновлювати пожовкле листя новенькими квітучими зеленими розетками.

Зокрема, нетиповий для цієї пори процес цвітіння дерев журналісти запримітили на вулиці Набережній, поряд із парком, - пише газета Полісся.

І хоча воно триває не настільки рясно, як навесні, але так приємно спостерігати за незвичайною, ніжною красою біло-рожевих квіточок.

Що стало причиною цієї природної аномалії, достеменно сказати важко. Припускаємо, так дерева відреагували на коливання температурного режиму, що мав місце останні кілька тижнів. Зміна теплих і прохолодних днів, як відомо, більше притаманна для середини весни, тоді ж починають розцвітати каштани.

Напевне, останні помилково вирішили, що на дворі саме весна, і прозвітували про її “прихід” у звичний для них спосіб.

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Теги: рослини, цвіт
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