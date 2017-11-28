Бути ближчими до клієнтів: на «WOG» – День контактів. ФОТО*

Начальник контрольно-ревізійного відділу Ігор Дунас на АЗК у Струмівці

Директор департаменту внутрішнього аудиту Марина Кузнєцова на АЗК у Струмівці

30 серпня у мережі автозаправних комплексів «WOG» проходить День контактів: працівники з офісу приїздять на АЗК і пробують свої сили у ролі операторів чи помічників операторів.Змінюються не лише обов'язки, а й графік роботи: тоді як в офісі він триває з 9:00 до 18:00, то на «WOG» – з 8:00 до 20:00.На день «поміняла» професію– керівник проектів маркетингу мережі автозаправних комплексів «WOG», яка працює у компанії вже 16 років. Вона приїхала працювати на луцькій заправці, що біля ТРЦ «ПортCity», із Києва.«Це дає нам, людям у комірцях, так би мовити, відчути і побачити роботу компанії зсередини. В офісі приймаються рішення, але після роботи безпосередньо на АЗК офісний працівник може інакше подивитися на ту чи іншу ситуацію. Клієнт від зустрічі з працівником АЗК, від його настрою, приймає рішення, чи завітати сюди ще раз», - поділилася Людмила Тибольчук.День контактів на «WOG» відбувається на території усієї країни. Відтак, «білі комірці» миють вікна, заправляють автівки, готують хот-доги, продають товари.Людмила Тибольчук каже, що для себе вирішила збільшити продажі напоїв у благодійних стаканчиках, і у неї це вдалося. Їх ціна лише на 2 гривні більша, але ці кошти направлять на придбання обладнання інтенсивної терапії для новонароджених.«Я приємно вражена, бо тут працівники настільки якісно обслуговують клієнтів, що складно доповнити їх роботу чимось іще. Клієнти приходять до них, як до своїх давніх знайомих. Після таких Днів контактів працівники з офісу завжди мають нові ідеї або ж розуміння, як удосконалити ту чи іншу річ», - відзначила Людмила Тибольчук.У ролі оператора АЗК спробувала себе й, що обіймає посаду начальника відділу обліку і моніторингу мережі «WOG». Одним із основних напрямів її роботи є встановлення і контроль цін на «WOG».«Це дуже цікавий досвід безпосереднього спілкування з клієнтом. Я побачила усе зсередини, і це допоможе у подальшій роботі. Сьогодні я вже продавала нафтопродукти, товари, робила каву та готувала хот-доги», - додала вона.