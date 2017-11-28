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Бути ближчими до клієнтів: на «WOG» – День контактів. ФОТО*

Бути ближчими до клієнтів: на «WOG» – День контактів. ФОТО*
30 серпня у мережі автозаправних комплексів «WOG» проходить День контактів: працівники з офісу приїздять на АЗК і пробують свої сили у ролі операторів чи помічників операторів.

Змінюються не лише обов'язки, а й графік роботи: тоді як в офісі він триває з 9:00 до 18:00, то на «WOG» – з 8:00 до 20:00.

На день «поміняла» професію Людмила Тибольчук – керівник проектів маркетингу мережі автозаправних комплексів «WOG», яка працює у компанії вже 16 років. Вона приїхала працювати на луцькій заправці, що біля ТРЦ «ПортCity», із Києва.
Бути ближчими до клієнтів: на «WOG» – День контактів. ФОТО*

«Це дає нам, людям у комірцях, так би мовити, відчути і побачити роботу компанії зсередини. В офісі приймаються рішення, але після роботи безпосередньо на АЗК офісний працівник може інакше подивитися на ту чи іншу ситуацію. Клієнт від зустрічі з працівником АЗК, від його настрою, приймає рішення, чи завітати сюди ще раз», - поділилася Людмила Тибольчук.

День контактів на «WOG» відбувається на території усієї країни. Відтак, «білі комірці» миють вікна, заправляють автівки, готують хот-доги, продають товари.
Бути ближчими до клієнтів: на «WOG» – День контактів. ФОТО*

Людмила Тибольчук каже, що для себе вирішила збільшити продажі напоїв у благодійних стаканчиках, і у неї це вдалося. Їх ціна лише на 2 гривні більша, але ці кошти направлять на придбання обладнання інтенсивної терапії для новонароджених.
Бути ближчими до клієнтів: на «WOG» – День контактів. ФОТО*

«Я приємно вражена, бо тут працівники настільки якісно обслуговують клієнтів, що складно доповнити їх роботу чимось іще. Клієнти приходять до них, як до своїх давніх знайомих. Після таких Днів контактів працівники з офісу завжди мають нові ідеї або ж розуміння, як удосконалити ту чи іншу річ», - відзначила Людмила Тибольчук.
Бути ближчими до клієнтів: на «WOG» – День контактів. ФОТО*

У ролі оператора АЗК спробувала себе й Тетяна Дуда, що обіймає посаду начальника відділу обліку і моніторингу мережі «WOG». Одним із основних напрямів її роботи є встановлення і контроль цін на «WOG».
Бути ближчими до клієнтів: на «WOG» – День контактів. ФОТО*

«Це дуже цікавий досвід безпосереднього спілкування з клієнтом. Я побачила усе зсередини, і це допоможе у подальшій роботі. Сьогодні я вже продавала нафтопродукти, товари, робила каву та готувала хот-доги», - додала вона.

Бути ближчими до клієнтів: на «WOG» – День контактів. ФОТО*
Бути ближчими до клієнтів: на «WOG» – День контактів. ФОТО*
Бути ближчими до клієнтів: на «WOG» – День контактів. ФОТО*
Бути ближчими до клієнтів: на «WOG» – День контактів. ФОТО*
Бути ближчими до клієнтів: на «WOG» – День контактів. ФОТО*
Бути ближчими до клієнтів: на «WOG» – День контактів. ФОТО*
Начальник контрольно-ревізійного відділу Ігор Дунас на АЗК у Струмівці
Начальник контрольно-ревізійного відділу Ігор Дунас на АЗК у Струмівці
Директор департаменту внутрішнього аудиту Марина Кузнєцова на АЗК у Струмівці
Директор департаменту внутрішнього аудиту Марина Кузнєцова на АЗК у Струмівці

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Теги: WOG
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