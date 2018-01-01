На Ягодині затримали «євробляхи» з підробленими документами. ФОТО

На «Ягодині» затримали та вилучили три автомобілі на польській реєстрації. Водії мали при собі фіктивні документи.Про це повідомили у прес-службі ГУ ДФС у Волинській області.Тимчасово непрацюючий волинянин, перетинаючи кордон автомобілемRenault Laguna, пред'явив нотаріальне доручення на правокористування автомобілем, посвідчене ніби як нотаріусом з м. Сєрпц.Його земляк за кермом Volkswagen Passat подав до митного контролюфіктивну довіреність від нотаріуса м. Люблін. Громадянин Грузії, який навчається в одному з українських вузів, в пакеті документів на Opel Astra подав фальшиве нотаріальне доручення Канцелярії нотаріальної м. Кошаліні.Перевірки автентичності поданих до митного контролю доручень зазначених Канцелярій нотаріальних Республіки Польща спростували факти їх офіційного посвідчення.«Це не мій підпис, у мене такого не оформляли, я взагалі у відпустці тоді був і не міг нічого посвідчувати», - пишуть польські нотаріуси у відповідь на запит митниці.Відтак, за фактами приховування від митного контролю, тобто заподання органу доходів і зборів як підстави для переміщення транспортних засобів документів, отриманих незаконним шляхом, усі три автомобілі вилучені на склад митниці. Renault Laguna оцінений експертами у 125 тис грн, Volkswagen Passat - понад 136 тис грн, Opel Astra - у майже 133 тис гривень.Сума лише штрафних санкцій, накладених на порушників, сягає 400тисяч гривень.Відповідно до ч. 1 ст.. 483 Митного Кодексу України громадян за вчинені порушення очікує штраф у розмірі 100 відсотків вартості автомобілів та конфіскація цих транспортних засобів.Матеріали передані на розгляд суду.